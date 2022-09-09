Уже который сезон «ИНТЕРТКАНЬ» показывает высокие результаты – и по числу экспонентов, и по количеству профессиональных посетителей, и по уровню экспертов, которые из года в год делают деловую программу выставки одним из самых авторитетных отраслевых мероприятий не только в России, но и в мире.

«Выставка значительно выросла по сравнению с предыдущим сезоном, и эта ситуация показывает, что мы делаем правильный продукт, который нужен нашим коллегам, нашим потребителям, нашей отрасли, – говорит президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. – Сегодня на выставке мы видим коллективные стенды ряда государств, их в этом году стало больше, и площадь самих стендов увеличилась. Помимо этого, сейчас идут переговоры об участии в выставке и тех стран, которые до сих пор у нас не участвовали. Поэтому я считаю, что выставка сделала серьезный шаг вперед, и даже с точки зрения посещаемости можно сказать, что за один неполный день мы приняли такое количество посетителей, которое несколько лет назад не всегда отмечали по итогам всех выставочных дней. Более того, учитывая все позитивные моменты, которые мы видели в день открытия, и наблюдая за тем всплеском активности, что происходит сейчас, мы абсолютно точно знаем, что нам делать дальше, чтобы это развитие не останавливалось, так как отрасли нужна именно такая универсальная крупная выставка».

Экспоненты, в свою очередь, также отмечали посетительский ажиотаж на стендах. «Мы даже не успевали отвечать всем на запросы, люди практически окружали наших менеджеров стеной, выстраивались настоящие очереди, – говорят представители Брянского камвольного комбината. – Но мы смогли уделить внимание каждому, так как пришедшие ждали, когда же получат возможность пообщаться с представителями нашего предприятия. А это говорит о том, что посетители выставки – это не праздные люди, а серьезная профессиональная аудитория, что говорит о высоком уровне мероприятия».

«Хочется отметить очень профессиональный уровень организации выставки, – говорят представители компании «Термопол». – Ни на одном мероприятии, а работаем мы в отрасли не один десяток лет, мы не чувствовали такого внимания к себе со стороны организаторов, начиная от содействия в решении серьезных отраслевых вопросов и заканчивая приятными мелочами, сюрпризами и подарками для каждого экспонента от дирекции выставки».

«Мы на этой выставке присутствуем впервые, но теперь, к концу второго дня, с уверенностью можем сказать: это лучшая текстильная выставка, на которой нам доводилось присутствовать в качестве экспонентов, – рассказывают представители турецкой компании NF Life Tekstil. – Поэтому мы приняли решение обязательно участвовать в следующей выставке, но уже со стендом большей площади».

Деловая программа второго дня также была насыщенной. В Тренд-зоне выставки состоялась дискуссия «Изменения в медиастратегиях российских fashion-компаний», в зоне Creative Hub прошли практикумы, посвященные работе отраслевиков в «новой экономике» – эксперты обсудили особенности сертификации продукции легпрома в период санкций и актуальные логистические решения в текущих условиях.

Ряд мероприятий был посвящен теме домашнего текстиля, что особенно важно, учитывая развитие салона Textile &Home, в котором экспонируются новые коллекции тканей и готовой продукции для дома. На экспертной сессии участники обсудили тенденции спроса в ассортименте домашнего текстиля, также большое внимание профессионального сообщества привлек круглый стол «Terra incognita: домашний текстиль российского производства». Особенно важным мероприятием второго дня выставки стала экспертная сессия «Интеграция узбекистанских и российских предприятий текстильной и легкой промышленности». В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией «Узтекстильпром» и Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМом). Подписание документа будет содействовать международному сотрудничеству и обмену опытом между российскими и узбекистанскими предприятиями текстильной и легкой промышленности, поддержке деятельности предприятий отрасли обеих стран, а также расширению и совершенствованию взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.