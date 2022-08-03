В рамках 12-й Международной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень» участникам и посетителям будет предложена обширная деловая программа. В течение трех дней, с 7 по 9 сентября, пройдут специализированные мероприятия различных форматов с участием ведущих экспертов отрасли, практиков, руководителей компаний – успешных представителей отраслевого бизнеса и науки. Для всех зарегистрированных посетителей выставки предоставляется возможность бесплатного участия в любом из авторских семинаров, мастер-классов, закупочных сессий и b2b-встреч: обменяться опытом, пообщаться с профессионалами рынка, получить актуальную информацию о тенденциях и трендах, задать интересующие вопросы экспертам и аналитикам, а также презентовать возможности своей компании.

Торжественное открытие выставки состоится в 11:30 на площадке Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2-й этаж). Сразу после открытия, в 13:00, в конференц-зале павильона 7 (3–4 этажи) начнется открывающая экспертная сессия «КООПЕРАЦИЯ ЛЕГПРОМА СТРАН ЕАЭС: ОТ ПОДДЕРЖКИ К РАЗВИТИЮ», которую продолжит круглый стол «Маркетинг промышленных предприятий после трансформации рынка».

Новым средствам коммуникации с потребителем и особенностям выстраивания прямых взаимоотношений с покупателем будет посвящена дискуссия, которая пройдет с 10:00 до 11:00 в зале 6 (2-й этаж). Здесь же, на площадке Creative Hub пройдут экспертные сессии «Новый уровень клиентского опыта в Магазине 4.0. Как потребитель сейчас покупает товар» (начало мероприятия – в 12:30) и «D2С-стратегия производителей и ритейлеров – выход на покупателя напрямую, в чем отличие стратегий» (начало – в 16:00). В 14:15 посетители приглашаются на заседание круглого стола на тему новых возможностей интернет-торговли для привлечения потребителей.

Традиционно насыщенная программа будет проходить в Тренд-зоне выставки (павильон 7, зал 1, 1-й этаж). 7 сентября с 14:00 до 14:45 здесь пройдет лекция «Истоки отраслевых традиций: текстильное Подмосковье», в 15:00 состоится круглый стол «Отраслевой маркетплейс как централизованная система закупок в отрасли», после чего начнется экспертная сессия от FСG (начало мероприятия – в 16:45).

На следующий день, 8 сентября, в тренд-зоне пройдут: в 10:30 – дискуссия об изменениях в медиастратегиях российских fashion-компаний; в 12:00 – встреча, посвященная основным трендам текстильного дизайна, сезон AW 23–24; в 13:45 – круглый стол «Цифровая печать и декорирование текстиля в производстве одежды. Материалы, оборудование, технологии и российские производства»; в 15:30 – экспертная сессия «Аналитика маркетплейсов: как не гадать о спросе, а прогнозировать выручку». Завершится день практикумом «Логистика в современных условиях: как планировать поставки в обновленной реальности» (время проведения мероприятия – с 17:00 до 18:00).

На площадке Creative Hub 8 сентября посетителям будут предложены экспертные сессии «Тренды в домашнем текстиле» (10:30–11:45) и «Интеграция узбекистанских и российских предприятий текстильной и легкой промышленности» (12:00–13:00), по завершении которых, в 13:15, начнется торгово-закупочная сессия домашнего текстиля.

Домашний текстиль будет в центре внимания и в последний день выставки: 9 сентября, в 10:30, состоится круглый стол «Самые продаваемые принты в постельном белье 2022 года», в 12:00 – «Наполнители и утеплители для одежды и домашнего текстиля. В 13:15 продолжится торгово-закупочная сессия домашнего текстиля. Все мероприятия пройдут на площадке Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2-й этаж).

Тренд-зона 9 сентября предложит посетителям лекцию «Надежда Ламанова и ее наследие» (10:30–11:45), экспертные сессии «Каналы продвижения продукции легпрома: разбор работающих кейсов» (12:00–13:00) и FGC (13:15–14:45), а также круглый стол «Анализ современного состояния рынка тканей» (15:00–17:00).

Традиционно будет организован Тренд-форум (Textile Expert Forum) – профессиональное дизайн-пространство, организованное для посетителей выставки ведущими отечественными и зарубежными дизайнерами и тренд-бюро в сотрудничестве с ведущими производителями и поставщиками тканей и текстильных материалов.

Главной целью Тренд-форума является информирование специалистов об актуальных тенденциях и направлениях в стиле и дизайне в коллекциях текстиля предстоящего сезона. Вниманию профессионалов будут представлены специальная рабочая зона для делового общения, а также мобильные консультации в формате тренд-экскурсий. В рамках Textile Textile Expert Forum состоится конкурс текстильного дизайна Interfabric Awards.

Приглашаем компании принять участие в выставке «ИНТЕРТКАНЬ» и получить возможность представить новинки продукции широкой аудитории отраслевых посетителей, изучить предложения конкурентов, найти новых партнеров или клиентов, увеличить объемы продаж и значительно расширить географию поставок, укрепить имидж надежного производителя или поставщика и повысить узнаваемость бренда.