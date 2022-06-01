Немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в Россию после 28 лет работы в стране. Об этом компания уведомила партнеров в конце прошлой недели.

«Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — говорится в заявлении компании.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова ​омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Садыковой, в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны, продукция немецкой марки занимала 40%. ​По данным компании «Infoline-Аналитика», оборот рынка косметики и парфюмерии в России в 2021 достиг 840 млрд рублей, показав рост на 11% год к году.

При этом исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отметил, что в сегменте сохраняются большое количество поставщиков и высокая конкуренция. По словам источника издания, часть рынка может занять российский производитель Estel.

Издание также сообщает, что товары бренда попадают под действие механизма параллельного импорта и могут поставляться через альтернативные логистические каналы.