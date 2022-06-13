В каталоге ритейлера Wildberries появился ассортимент товаров марки Zara: одежда, аксессуары, канцелярские товары и бижутерия. Несколько дней назад в каталоге появились товары Massimo Dutti и Pull & Bear, которые, как и Zara, входят в группу Inditex, ушедшую из России.

Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев рассказал «Ведомостям», что одежда бренда Zara появилась в продаже, так как платформа напрямую закупает товары у производителей или официальных дистрибьютеров.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов. Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей — и рекомендуем следить за нашими обновлениями», — сказал он.

Сейчас в каталоге Zara представлены 929 товаров. У Massimo Dutti — 1329 товаров, у Pull & Bear — 1661 товар.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.