«Яндекс.Маркет» запустил продажи товаров премиальных итальянских и немецких брендов – среди них Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs, говорится в сообщении маркептлейса. Скоро в продажу также поступят товары Principe Di Bologna.

Клиенты могут заказать одежду с доставкой, померить при получении, оставить себе нужное и вернуть то, что не подойдет.

В ассортименты представлена одежда из коллекции Весна-Лето 2022 г.: джинсы, платья, толстовки и куртки, туфли и др. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы.

В июне «Яндекс.Маркет» запустил продажи подержанных товаров люксовых брендов, в том числе Dior, Prada и Gucci. В августе Lamoda тоже начала продавать подержанные люксовые товары, включая Chanel, Bottega Veneta и Louis Vuitton.

На фоне спецоперации России люксовые бренды прекратили работу в России. Например, LVMH (бренды Givenchy, Loro Piana, Loewe, Louis Vuitton), Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Hermes и Chanel закрыли магазины в стране.