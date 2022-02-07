Сеть «Эконика» выпустила коллекцию обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2022. В ней дизайнеры марки переосмыслили ключевые модные тренды и представили новые модели в стиле нулевых.

Новый дроп радует нежными и сочными оттенками, легкими силуэтами и каблуками оригинальной формы. В линейке представлены сапоги с расширенным голенищем, ботильоны на платформе, лоферы на весну и прохладную погоду, а также большое разнообразие босоножек и сандалий для летних прогулок и походов на пляж. В палитре – фуксия, ярко-зеленый, лавандовый, золотой, белый, черный, голубой и красный.

Обувь дополняют стильные аксессуары: сумки «тоут», кросс-боди, клатчи. Обновилась и спортивная линейка марки, в которой появились яркие цвета и новые формы.

Палитра молодежной линейки младшего бренда «Эконики» – Portal состоит из ярких и жизнерадостных оттенков: оранжевый, цвет бабл-гам и нежно-зеленый дизайнеры дополнили принтом под зебру. Акцент сделан на актуальных и необычных формах – платформах в духе 2000-х, объемных сандалиях и геометричных танкетках. За спортивную эстетику отвечают кеды с рифленой подошвой и белые мюли на шнуровке. Образы дополняют небольшие сумки-багеты и кросс-боди.

Коллекция доступна в салонах «Эконика», а также в интернет-магазине бренда с февраля 2022 года.