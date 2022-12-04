Вдохновением при создании новой коллекции Yulia Kutuzova послужили работы великих русских художников, представленные в Эрмитаже, сообщает компания.

В коллекцию вошли разные модели сумок, выполненных из натуральной кожи и прочной фурнитуры, – утончённые изделия насыщенных оттенков, в мягких приглушённых тонах и нюдовых цветах, а также сверкающие украшения.

«Новая коллекция – это реверанс в сторону известных русских художников, источником вдохновения которому стал Эрмитаж. Особенный отпечаток оставили портретисты великих русских княгинь и цариц, которые с тщательно выписанными деталями демонстрировали их роскошные образы. Не меньшее влияние оказали и натюрмортисты, заставляющие своим мастерством любоваться бытовыми вещами, – комментирует основатель и дизайнер бренда Юлия Кутузова. – Разрабатывая линейку, мы стремились создать современную историю, соединяя прошлое с настоящим и высказывая манифест против вандализма и порчи предметов исторического наследия. Мы за то, чтобы искусство побуждало творить красоту, а не наоборот.

Yulia Kutuzova – российский fashion-бренд, основанный в 2015 году молодым российским дизайнером Юлией Кутузовой. Бренд специализируется на производстве премиальных изделий из натуральной кожи.