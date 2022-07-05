В новой лимитированной коллекции сети «585*Золотой» представлены значки, покрытые цветной эмалью, на которых изображены персонажи мультфильмов Уолта Диснея, сообщает компания.

Лицензионная коллекция Disney включает восемь популярных образов: Русалочка, Белоснежка, Золушка, герои анимационных фильмов «Холодное сердце» и «Малефисента». Значками можно кастомизировать детский рюкзак, платье, джемпер, панамку или воротник жакета.

«Мы рады сотрудничать с крупнейшей ювелирной сетью страны. Ожидаем успеха новой коллекции, так как в ней сложилось несколько важных составляющих: популярность персонажей, безупречный дизайн и высокое качество продукции», – комментирует Марина Трегуб, представитель компании «Сима-ленд», правообладателя лицензии Disney.

«Сеть «585*Золотой» уже имеет опыт производства и продвижения лицензионной продукции. Коллекции, которые мы выпускаем в сотрудничестве с мировыми брендами, становятся популярными и узнаваемыми среди клиентов на всей территории страны», – рассказывает Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*Золотой».

Значки из коллекции Disney доступны в розничных магазинах сети.

Первый ювелирный магазин «585*Золотой» открылся в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более тысячи объектов в 420 городах. «585*Золотой» – почётный член Гильдии ювелиров России, лауреат Премии качества в 2017 году, лауреат премии «HR-бренд 2019».