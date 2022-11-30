Капсульная коллекция Waltz of Snowflakes посвящена балету П.И. Чайковского «Щелкунчик», современную версию которого представит 25 ноября Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщает компания.

В коллекцию вошло семь изделий из белого золота с бриллиантами и аквамаринами, в том числе искусно выполненная брошь, изображающая балерину в тиаре и платье, сотканном из бриллиантов. Центральная часть наряда представляет собой драгоценный камень огранки «груша» в сочетании с изогнутыми золотыми лентами.

Художник Parure Atelier Анна Нечаева поделилась, что при создании художественных образов опиралась именно на эскизы костюмов к балету: «Я хотела показать лёгкость и ажурность снежинки, будто слои прозрачных тканей накладываются один на другой, как в юбках балерин».

Parure Atelier – российский ювелирный бренд, основанный в 2015 году, с собственным производством в Санкт-Петербурге. Ювелиры высокого класса трудятся над уникальными произведениями вручную – никаких автоматизированных процессов. Все работы – подбор камней, создание эскизов, изготовление – выполняются непосредственно внутри компании, без участия посредников. Все драгоценные камни имеют сертификаты международных геммологических лабораторий. Шоурумы Parure Atelier представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате.