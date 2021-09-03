Официальный экипировщик олимпийской сборной России бренд Zasport представил результат коллаборации с киностудией «Союзмультфильм», World Fashion Channel и студентами Британской высшей школы дизайна. Им стала лимитированная коллекция, посвященная перезапуску самого популярного советского мультфильма – «Ну, погоди!».

Основной миссией совместного проекта компаний стало создание актуального тренда на классических, аутентичных анимационных образов без уклона в ностальгию.

Решением этой задачи стал творческий конкурс среди студентов Британской высшей школы дизайна: молодым талантам было предложено подобно творческой группе мультсериала «Ну, погоди!» найти новые визуальные образы легендарных Волка и Зайца в формате принта для коллекции одежды.

Как отмечает WMJ, в итоге силуэты Волка и Зайца были помещены на фоны, разработанные с использованием глитч-эффекта и элементов заставки советского телевизора. Таким образом дизайнеры хотели показать выход из прошлого периода в новый урбанистический мир. В капсуле представлены два цвета футболок – черные и белые, а в принтах задействованы актуальные неоновые оттенки.

«На одном из принтов на уровне глаз размещена фраза «Ну, погоди!» в стиле инстаграмных надписей и приемов стрит-арта, когда герою закрашивают глаза, делая его «инкогнито» и в то же время он остается узнаваемым персонажем», – рассказала Анастасия Задорина.

Яркие футболки уже примерили спортсмены из олимпийской команды России. За несколько дней до старта игр в Токио в фотосессии приняли участие волейболисты, скалолазки, BMX-райдеры и единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина.

Футболки из коллаборации можно будет получить в подарок с 1 сентября при покупке от 10 тысяч рублей в Zasport. Акция проходит в двух магазинах бренда – на Новом Арбате, 26, и в ТЦ «Европейский», пишет World Fashion Channel.