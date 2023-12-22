"Ранее бренд развивался как ателье класса люкс, но после 2020 г. пережив локдаун, мы перешли на аутсорсинг по пошиву одежды международных брендов люкс в Москве. Получили хороший опыт. Продолжаем сотрудничество с ними. Но параллельно решили открыть своё направление производства Арт-вещей в коллаборации с известными художниками. Искусство в массы! - рассказывает Эльвира Семенова, ведущий дизайнер бренда La Montee_Ell, отвественная за развитие и продвижение бренда. - Впервые коллаборация с известным художником, уроженцем Ульяновска Никасом Сафроновым и брендом Lamontee_Ell создалась эксклюзивная коллекция одежды под названием «Отражение».

В основе которой соединились принты уникальных картин Никаса с модными формами одежды Lamontee_Ell. Платки,жакеты,корсеты были представлены,как Арт -объекты на международном форуме выставке ВДНХ

"Россия". В магазине на Тверской Москва представлены наши платки с принтами картин Никаса Сафронова.

Наличие своего производства даёт возможность принимать заказы на партии одежды из данного ассортимента представленной коллекции."