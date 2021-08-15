Подобрать качественное и комфортное бельё на свой размер стало ещё проще! В Москве появится новый фирменный магазин «Моё бельё». Ждём гостей на официальное открытие, которое состоится 15 августа 2021 года по адресу ул. Маршала Соколовского, 3.

Хотя бы раз в жизни каждый из нас покупал себе нижнее бельё, но спустя время разочаровывался в покупке. Спадающие или натирающие бретели, пояс, который сильно сдавливает и постоянно поднимается вверх, эффект «четвертной груди» – всё это признаки неправильно подобранного бюстгальтера.

Неудобный бюстгальтер не только вызывает раздражение, мешая сосредоточиться на важных повседневных делах. Он также приводит к негативным последствиям для здоровья. Появляются боли в плечах и спине, потёртости, кожный зуд, головная боль. Регулярная носка такого белья сдавливает диафрагму и нарушает отток лимфы. И это далеко не весь перечень проблем.

Сложности возникают не только при подборе бюстгальтера. Неправильно подобранное корректирующее бельё, трусики, ночные сорочки, пижамы, пеньюары вызывают не меньше дискомфорта. В таком белье трудно выспаться, неудобная посадка сковывает движения, на теле появляются раздражения от грубых швов, а некачественный материал не даёт коже дышать.

Если эти проблемы вам знакомы, то добро пожаловать в магазин правильного подбора белья и одежды для сна «Моё бельё» на Маршала Соколовского, 3! Здесь вас встретят консультанты с опытом более 4 лет, прошедшие профессиональное обучение брафиттингу – искусству идеального подбора нижнего белья. Брафиттеры проводят тщательные замеры, подбирая модель под индивидуальные анатомические и эргономические особенности строения тела.

Вся продукция «Моё бельё» отшивается из комфортных тканей и материалов, отвечающим экологическим требованиям и стандартам. Эргономичные лекала и правильный крой учитывают особенности любой фигуры. Широкая размерная сетка бюстгальтеров (от 60А до 120К) позволит подобрать нижнее бельё с идеальной посадкой для каждой.

Забыть о боли в спине, дискомфорте в груди, раздражениях на теле и просто наслаждаться комфортом – это реальность, которую можно создать уже сегодня. Приходи в магазин «Моё бельё» и меняй своё будущее!

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Адрес центрального офиса: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 1

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