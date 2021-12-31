Фонд Росконгресс и Ассоциация Участников Индустрии Моды («Модная Сеть») подписали соглашение о сотрудничестве в направлении развития индустрии моды. Предмет соглашения: поддержка креативных направлений, развития сотрудничества в области образования и создания условий для развития технологий в сегменте FashionTech в легкой промышленности и индустрии моды.

Модная индустрия – креативный сектор экономики, является важным инструментом достижения Национальных целей России и отвечает задачам «Концепции развития творческих индустрий до 2030 года». Творческие (креативные) индустрии, сочетают создание, производство и коммерциализацию товаров и услуг, которые при должной поддержке могут привлекать инвестиции и составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом.

«Индустрия моды – одна из немногих отраслей, где у Российской Федерации есть очевидный потенциал и ресурсы для развития. Ключевыми ресурсами для данной отрасли являются наличие достаточного количества талантов, создающих одежду и обувь, разрабатывающих новые технологии для их дизайна, производства, логистики и продажи. А то, что сегодня мы называем fashiontech, завтра это будет просто fashion», – прокомментировал президент Ассоциации «Модная Сеть» Антон Алфер.

«Сегодня индустрия моды вступает в период технологической революции. Маленькие бренды становятся актуальны во многих странах, и этот тренд растет. В России есть опыт успешных совместных проектов коллаборации дизайнеров и промышленных предприятий. Росконгресс обладает уникальными возможностями по формированию межотраслевого взаимодействия, координации действий институтов власти и креативных индустрий, объединению интересов крупных промышленных предприятий с дизайнерскими брендами – в этом я вижу возможность мобилизации мощного творческого потенциала российской моды с целью создания конкурентоспособного продукта на собственном рынке и в масштабе мировой экономики», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс.







В июне 2021 года инициированный Ассоциацией «Модная Сеть» Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS получил поддержку Фонда Президентских грантов. А в сентябре 2021 года Всероссийский конкурс среди молодежи «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS / START получил грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив, войдя в число победителей первого грантового конкурса. Прием заявок на сайте fashionleaders.ru.

FASHION LEADERS / START направлен на развитие креативного сегмента индустрии моды, поиск, подготовку и профориентацию молодых специалистов старше 16 лет. Конкурс проходит среди студентов и молодых профессионалов в индустрии моды по более чем 20 различным номинациям, включает также проведение фестиваля, образовательную программу, предоставление грантов, стажировки в компаниях-партнерах и формирование кадрового резерва для сферы индустрии моды.

«Совместная работа с Фондом Росконгресс в мероприятиях индустрии моды, позволит расширить охват аудитории уже существующих проектов, открыть новые направления работы», – прокомментировал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Для справки:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 163 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.

Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.







Ассоциация “МОДНАЯ СЕТЬ” (моднаясеть.рф) – организация, реализующая проекты, направленные на развитие индустрии моды и профессионального сообщества. В экосистеме “Модной Сети” реализована отраслевая цифровая платформа участников сообщества индустрии моды FASHION-ID (fashion-id.ru), первая в России площадка, которая объединяет специалистов, ВУЗы и предприятия. FASHION-ID – это цифровой fashion профиль в сообществе индустрии моды. Количество участников платформы составляет 40+ тысяч человек. Среди проектов экосистемы платформа КОНКУРС.РФ – облачный SaaS сервис для проведения конкурсов, с фокусом на творческий сегмент. За год при помощи платформы были поддержаны и реализованы 7 конкурсных партнёрских проектов, в которых приняли участие более 3500 человек, среди которых дизайнеры, иллюстраторы, стилисты, фотографы и другие молодые специалисты индустрии моды.