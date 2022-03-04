Осталась последняя возможность поучаствовать в ярком, уникальном модном событии! Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров!

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5 и 6 марта в пространстве «Раскрой» состоится одно из самых ярких детских модных событий этой весны в России - KIDS FASHION FEST SPRING SEASON

KIDS FASHION FEST – это digital-фестиваль для маленьких модников и модниц, направленный на развитие детской fashion-индустрии в России. На лучших площадках Санкт-Петербурга мы объединяем именитых и передовых дизайнеров детской одежды, юных моделей, ведущих стилистов.

Весенний сезон раскроет идею пробуждения природы, красоты, магии зазеркалья и задаст тон развития детской моды в России в лучших традициях мировых fashion-шоу. Свои коллекции покажут как российские, так и зарубежные дизайнеры. А также в рамках программы подиумных дней пройдет показ новой экологичной коллекции российско-французского дизайнера.

Но стоит отметить, что KIDS FASHION FEST – это не только известные дизайнеры и высокий уровень постановки шоу. Мероприятие привлекает инфлюенсеров мира моды и глянцевые издания Москвы и Санкт-Петербурга в том числе за счет использования передовых технологий. В новом сезоне мы представим уникальный зеркальный подиум и декорации, большие мультимедийные экраны. Съемка будет вестись одновременно с 5 камер, которые будут транслировать показы в прямом эфире официальных аккаунтов фестиваля, а также в аккаунтах каждого из дизайнеров.

Ранее фестиваль был ежегодным, но теперь, начиная с 2022 года, мы переходим на новый формат и будем проводить мероприятие 2 раза в год. KIDS FASHION FEST набирает масштабы, привлекает крупные имена в fashion-индустрии. Уже второй сезон нашим партнером выступает крупнейший российский бренд детской одежды Acoola.

Для детей это не просто событие, это огромный опыт работы на подиуме, контент для продвижения в модельной карьере, новые знакомства с детьми из разных городов, которые тоже занимаются в модельных школах. Фестиваль прививает чувство прекрасного, убирает боязнь камеры и публики, помогает проще встраиваться в социум и общаться с разными людьми.

KIDS FASHION FEST 2021 собрал на одной площадке 8 дизайнеров и 140 моделей. Мероприятие состоялось в самом сердце Санкт-Петербурга под открытым небом.

Организатор фестиваля: агентство MUSTHAVE AGENCY

Дата проведения KIDS FASHION FEST SPRING SEASON: 5-6 марта 2022 г.

Место проведения: пространство «Раскрой» (г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, 25)

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