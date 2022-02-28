В Милане состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Roberto Cavalli. Одной из тех, кто представлял образы гостям шоу, стала дочь актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу. Звезда вышла на подиум в изумрудном платье, украшенном кожаной портупеей с ошейником и крупной розой, а также высоких грубых ботинках.

Осенне-зимняя коллекция Roberto Cavalli в Милане готова удивить своих поклонников ярким применением фетишистских аксессуаров. Креативный консультант бренда Фаусто Пульизи не боится переосмысливать смелые детали, поэтому на современных элементах из кожи распускаются пышные цветы.

Не отказался бренд и от фирменного анималистичного принта, который покрыл жакеты, легинсы, воздушные платья, обувь и роскошную верхнюю одежду, декорированную бахромой. Дикий паттерн сменяла клетка, нанесенная на шерстяные пальто и жакеты.