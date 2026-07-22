На VII фестивале‑форуме «Российская креативная неделя — 2026» в Москве пленарное заседание «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» зафиксировало смену оптики: креативные индустрии перестают быть «дополнительным сектором» и становятся одним из ключевых инструментов развития страны, регионов и международного партнёрства. В центре обсуждения — переход от старых моделей, основанных на сырьевых и инфраструктурных ресурсах, к экономике смыслов, где идентичность, культурный код и человеческий капитал становятся новой валютой глобального влияния.

От смыслов к архитектуре будущего

Открывая дискуссию, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» и Национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Монгуш напомнила, что в большой стране невозможно внедрять позитивные новации «по шаблону». Каждый регион и каждая культура должны опираться на свои сильные стороны, а в эпоху, когда классические экономические модели теряют устойчивость, на первый план выходит производство смыслов и собственной идентичности.

По словам Марины Монгуш, «Российская креативная неделя» — это открытая платформа сборки креативной экономики страны «от смыслов — к социальному оптимизму, от индустрий — к территориям, от контента — к человеку, от креативного продукта — к экономике и международному влиянию». Она подчёркивает: креативная экономика больше не вспомогательный элемент, а самостоятельная система, влияющая на промышленность, медиа, образование, регионы и международную повестку.

Цифры роста: от 2,8% до 4,2% ВВП

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков представил актуальные показатели развития сектора. За семь лет доля креативных индустрий в ВВП выросла с 2,8% до 4,2%, а объём креативной экономики по итогам 2025 года превысил 8,2 трлн рублей; к 2030 году целевой ориентир — 6% ВВП.

Новиков обратил внимание на распределённую модель развития: около половины дохода генерирует Москва, ещё половину — субъекты Федерации. Особый акцент он сделал на человеческом капитале: доля высокообразованной молодёжи в секторе достигает 32%, более 56% сотрудников имеют высшее образование, а из 430 тысяч субъектов креативного бизнеса 300 тысяч — индивидуальные предприниматели и малые компании, работающие в том числе в малых городах и сельских территориях. Это, по его словам, демонстрирует нелинейный рост новых денег в регионах и реальную диверсификацию местных экономик.

От «кассовых боевиков» к экосистемам контента

Директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал, как изменилась логика работы индустрии контента. Если раньше фокус был на «кассовых боевиках» и отдельных хитах, то сегодня на первый план выходит стратегическое продюсирование общественно значимых проектов и формирование вокруг них экосистем — от мерча и игр до офлайн‑событий и образовательных программ.

Гореславский подчеркнул, что продюсеры адаптируют проекты под задачи общества и государства, а успех измеряется не только рейтингами, но и реальным воздействием на зрителя и общество. Важная задача — ответить на запрос молодой аудитории, которая ждёт не просто «контент», а целостный опыт и систему ценностей, встроенную в сериалы, фильмы и сопутствующие продукты.

Национальный контент как фактор мягкой силы

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова привела данные, согласно которым 82% россиян регулярно смотрят отечественные фильмы, а две трети испытывают за них гордость. По её словам, российский контент вышел за рамки развлечения и стал фактором социального влияния и культурного кода, востребованного как внутри страны, так и за её пределами.

Она напомнила, что миссия НМГ — «дарить яркие эмоции и передавать актуальную картину мира с уважением к прошлому и заботой о будущем», и отметила, что поддержка государства позволила вывести производство на мировой уровень. В качестве примера Баланова привела детский сериал «Три кота», который транслируется в 150 странах на 40 языках и только в Китае собрал миллиарды просмотров, а также сопутствующие продукты — обучающие игры и спортивные шоу, формирующие ценностную рамку с раннего возраста.

Закон, экономика и экспорт креатива

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко очертил законодательный и экономический контур развития отрасли. Он подчеркнул, что креативный сектор растёт в 3–4 раза быстрее классических отраслей и приносит в ВВП дополнительно сотни миллиардов рублей ежегодно, а базовый закон о креативной экономике уже работает.

Кравченко обозначил три ключевых шага: переход от прямой грантовой поддержки к рыночной модели заработка; запуск Стратегии развития креативной экономики (до 2036 года) и отдельного нацпроекта; а также акцент на экспорте — российские цифровые платформы должны обеспечивать бесшовный сбыт креативных товаров внутри страны и за рубежом. Отдельно он отметил запрос муниципалитетов на креативные кластеры и предложил увязать бюджетные места в вузах со стратегиями регионов.

Муниципальный уровень: креативные города и код территорий

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева представила муниципальное измерение новой экономики. Она показала, что креативная экономика на местах — это инструмент раскрытия «души» каждого муниципалитета через традиции, гастрономию, ремесла и локальные бренды.

Гусева предложила ввести федеральную номинацию «Креативный муниципалитет» в рамках Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию и обмен лучшими практиками. Среди успешных кейсов она назвала Плёс, Мышкин и Шерегеш — города, которые превратили свою самобытность в устойчивый туристический поток и круглогодичную инфраструктуру отдыха.

Спорт как креативная экосистема

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг представил спорт как большую креативную экосистему, объединяющую медиа, геймдев, индустрию моды и мерч. Он рассказал, как уход зарубежных спортивных брендов открыл возможности для развития отечественного бренда «Красная машина», основанного на советском наследии, и как спрос на него растёт на международных рынках.

Ротенберг обозначил планы по открытию академий в Дубае, Таиланде, ЮАР и других странах БРИКС, подчёркивая, что спорт — это пространство «чистого креатива и импровизации», через которое Россия может продвигать свои ценности и укреплять бренд страны.

Медиа как навигатор креативной экономики

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский обратил внимание на парадокс: формальное признание креативного сектора государством произошло быстрее, чем общество успело его осмыслить. В результате многие до сих пор путают личное творчество с креативной экономикой, а медиапространство не всегда успевает за институциональными изменениями.

Уманский заявил, что деловые медиа переходят от гонки за новостями к роли «верифицированной площадки доверия», объясняющей экономический контекст и влияние новостей на жизнь. Он анонсировал профильный раздел о креативной экономике на ресурсах «Коммерсанта» и запуск Академии журналистики с расширенным IT‑треком, подчеркнув, что повестка креативных индустрий станет по‑настоящему значимой только тогда, когда появятся строгие, измеримые критерии — налоги, рабочие места, инвестиции и экспорт.

Культурная дипломатия и «умная сила»

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова сфокусировалась на культурной дипломатии и роли «умной силы» в условиях информационных ограничений. Она привела пример работы с иностранными студентами, музыкантами и художниками, которые в рамках трёхнедельных программ создают совместные проекты на базе общих ценностей и уезжают домой с изменённым восприятием России.

Попова рассказала о лектории в Университете Шейха Анты Диопа в Сенегале, где российские преподаватели читают лекции для будущих лидеров Западной Африки, подчеркивая, что такие инициативы повышают спрос на российские технологии и образовательные продукты. По её мнению, без развития образовательного и культурного контуров в геополитике невозможно выстраивать устойчивое международное присутствие.

Абхазия и Иран: партнёры новой креаномики

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове заявил, что для его страны креативная экономика — не тренд, а условие устойчивого развития. Он сообщил о принятом в первом чтении законе о креативных индустриях и планах создать Парк креативных индустрий со специальным правовым режимом, а также предложил российским креативным агентствам открыть «южные резиденции» в Абхазии.

Директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур представил трёхкомпонентную модель: идентичность задаёт направление, предпринимательство превращает культуру в продукты, а зарубежные рынки транслируют этот код вовне. Он подчеркнул, что новое поколение в Иране делает ставку на анимацию, геймдев и цифровые платформы, но слабым местом остаётся международный брендинг — и здесь союз с Россией должен опираться не только на диалог, но и на совместные проекты для семей и детей.

Новый контур роста: креативная экономика как система

Пленарное заседание на «Российской креативной неделе — 2026» стало разговором о новой архитектуре экономического роста, где креативная экономика входит в число стратегических отраслей наряду с промышленностью, IT и энергетикой. Ключевые выводы: развитие отрасли невозможно без регионов; рынок труда смещается в сторону самозанятых и проектных форматов; технологический суверенитет неотделим от интеллектуального и креативного.

Марина Монгуш резюмировала: «Недостаточно, чтобы один сектор создавал продукт, а другой — отдельно думал о его форме и подаче. Сегодня технология, креатив, ценности и образ будущего должны собираться в одну систему». В этом контуре креативная экономика перестаёт быть темой одной отрасли и становится темой про страну в целом — соединяя государство, бизнес, регионы, медиа, культуру, спорт и международные партнёрства в единую логическую систему, где главная ценность — люди, а будущее — практическая задача, а не абстрактный лозунг.