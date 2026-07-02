Второй Русский цивилизационный форум «Единство народов» станет одним из ключевых событий Года единства народов России и важной точкой сборки для экспертов из сфер культуры, права, экономики и технологий. Мероприятие пройдёт 2–7 июля 2026 года на борту теплохода «Принцесса Анабелла» по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва, а центральной аналитической площадкой станут дискуссии 4–5 июля в Ярославле.

Форум организован дискуссионным клубом «Наследие XXI» и посвящён разговору о том, что на самом деле определяет потенциал общества: не только экономические показатели, но и ценности, культурный код и способность к солидарному действию. В центре внимания — различие между «народом» и обезличенным «населением», роль культуры и цифровых технологий в формировании идентичности, а также новые приоритеты развития, ориентированные на благо будущих поколений.

Работа форума строится вокруг трёх ключевых секций. В блоке «Право» эксперты обсуждают, как неопределённость понятий «народ» и «население» порождает юридические противоречия и как нормативно закрепить цивилизационный подход. В секции «Культура» внимание сосредоточено на влиянии цифровых платформ и искусственного интеллекта на самость человека, общественные отношения и традицию. Экономический блок посвящён смене оптики — от гонки за формальными метриками к развитию как служению долгосрочному общественному благу.

По словам Антона Алфера, президента Федерации МОДА.РФ, сегодня креативная среда перестаёт быть лишь индустрией и становится пространством цивилизационного диалога. Мода, медиа и цифровые платформы превращаются в экосистему, где собираются люди, смыслы и культурные коды, — и именно поэтому участие модного и креативного сообщества в Русском цивилизационном форуме «Единство народов» уже не опция, а необходимость.

Этот форум важен как пример того, как креативные индустрии, медиаплатформы и культурные проекты становятся частью большой цивилизационной дискуссии. Темы единства народов, культурного кода и ответственности креативного сообщества за нарративы о стране напрямую пересекаются с повесткой моды как культурного феномена, а не только индустрии. Участие представителей модного и креативного сектора в такой платформе показывает: эстетика, медиа и культурные практики сегодня — полноценные инструменты общественного диалога, влияющие на то, как Россия говорит о себе внутри страны и миру.

Фото предоставлено организаторами.