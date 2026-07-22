Выставка моды CPM вновь откроет осенний деловой сезон в Москве: с 1 по 4 сентября 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдёт 46‑й сезон международной бизнес‑платформы Collection Première Moscow, крупнейшей выставки индустрии моды в России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Даты, формат и география участников

Российская выставочная компания «Экспо Фьюжн» готовит новый сезон CPM — Collection Première Moscow, который традиционно открывает осенний цикл деловой активности в модной индустрии. По прогнозам организаторов, в павильоне 3 «Крокус Экспо» выставка соберёт до 20 тысяч профессиональных участников рынка — от производителей и дистрибьюторов до байеров и розничных сетей.

В экспозиции будут представлены бренды из России, Беларуси, Италии, Турции, Индии, Китая и других стран, которые покажут коллекции сезона весна–лето 2027. Для CPM, проводимой с 2003 года, это очередная сессия предзаказов, где российские и международные бренды работают на стыке B2B‑коммуникации, контрактов и презентации трендов.

Что увидят байеры: сегменты и тренд‑зоны

Основой экспозиции станут женская и мужская повседневная, деловая и официальная одежда для особых случаев, нижнее бельё, линии для дома, фитнеса и сна, детская одежда, обувь и аксессуары. Организаторы готовят несколько тренд‑зон, где будут собраны самые яркие решения в дизайне, эстетике, фактурах и тканях, созданные брендами‑участниками.

Для байеров это возможность на одной площадке увидеть полный срез рынка — от крупных игроков до нишевых марок, оценить готовность коллекций к сезону SS’27 и сформировать ассортиментную матрицу на основе живого контакта с продуктом. Формат CPM остаётся ориентированным на профессиональную аудиторию: вход по регистрации, фокус на закупках и долгосрочных партнёрствах.

Решения для ретейла: от оборудования до сервисов

Помимо брендов одежды и обуви, CPM традиционно собирает поставщиков готовых решений для розницы: манекены, торговое оборудование, POS‑материалы, упаковка, брендинг, дизайн пространств, финансовые и логистические сервисы. Такой набор делает выставку не только витриной коллекций, но и местом, где ретейлеры могут выстроить полный контур обновления магазина — от продукта до операционной инфраструктуры.

Важное отличие CPM от классических fashion‑шоу — сильная B2B‑составляющая: большинство участников приезжают с конкретными задачами по развитию сети, запуску новых концепций и масштабированию регионального бизнеса. Для молодых брендов это шанс попасть в поле зрения крупных игроков и профильных консультантов.

Бизнес‑форум: 200 спикеров и 2000 участников

Одним из ключевых элементов сентябрьского CPM станет масштабный бизнес‑форум, рассчитанный на 200 топ‑спикеров и порядка 2000 слушателей. Программа форума включает паблик‑токи, экспертные диалоги, воркшопы и разборы бизнес‑кейсов, где обсуждаются стратегии роста, цифровые сервисы, новые форматы ретейла и управление коллекциями.

Участники рынка смогут взаимодействовать в разных форматах: переговоры и презентации на стендах, деловые знакомства в кофе‑зонах, сверка с аналитиками и предпринимателями на открытых сессиях. Такой микс позволяет соединить классические выставочные встречи с современными форматами нетворкинга и обучения.

Ключевые игроки рынка на одной площадке

Среди компаний‑участников бизнес‑форума заявлены крупные игроки финансового, технологического и fashion‑сегментов: Сбербанк, Яндекс, Ozon, Wildberries, Lamoda, Avito, МТС, Почта России, Банк Санкт‑Петербург, АФК «Система», «Восток Инвестиции», РБК, Работа.ру, VipAvenue, Melon Fashion Group, Inventive Retail Group, Fashion Consulting Group и другие.

Присутствие таких якорей делает CPM важным местом встречи разных секторов экономики — от fashion‑ретейла всех ценовых сегментов до банковских, юридических, IT‑компаний и сервисов для e‑commerce. Для индустрии моды это возможность в одном месте обсудить и продукт, и инфраструктуру — от платёжных решений до логистики и аналитики.

Подиум CPM: от российских дизайнеров до международных марок

Отдельное измерение CPM — модный подиум, который долгие годы остаётся эталонной площадкой для презентации коллекций ведущими дизайнерами и брендами. На CPM fashion stage в разные сезоны выходили Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Алена Ахмадуллина, Сергей Сысоев, Виктория Андреянова, Янис Чамалиди, Vassа, а также международные марки Sarah Pacini, Caterina Leman, Chantelle, Hanro, Simone Pérèle, Valege и другие.

Для дизайнеров участие в показах CPM — это не только имиджевый статус, но и прямой контакт с профессиональной аудиторией: байерами, владельцами сетей и профильными медиа. В рамках 46‑го сезона можно ожидать продолжения этой традиции — с фокусом на коллекциях весна–лето 2027 и актуальных силуетах, материалах и визуальных кодах российского и международного рынка.

46‑й сезон CPM: ключевые даты и контакты

Предстоящий 46‑й сезон международной выставки индустрии моды CPM — Collection Première Moscow пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» с 1 по 4 сентября 2026 года. Экспозиция займет залы 13, 14 и 15 павильона 3, где участники представят коллекции весна–лето 2027 и новые решения для fashion‑ретейла.