В рамках VII «Российской креативной недели» прошёл фестиваль «Креативное поколение», объединивший лидеров креативных сообществ, представителей бизнеса, институтов развития и регионов вокруг обсуждения новых моделей сотрудничества и совместных проектов. Центральным событием фестиваля стала презентация федерального движения «Креативное поколение» — инициативы, которая выстраивает единую инфраструктуру взаимодействия для 16 секторов креативной экономики и нацелена на развитие территорий и профессиональных сообществ.

Концепцию движения, его архитектуру и цифровую инфраструктуру представил креативный продюсер «Креативного поколения» Николай Горелый, подчеркнув, что сегодня новое рождается на стыке компетенций, индустрий и ресурсов. По его словам, «Креативное поколение» строится как экосистема, в которой каждый участник получает не разовую возможность, а доступ к постоянному AI‑агенту, базе партнёров и инструментам для многократного запуска новых коллабораций без бесконечного «холодного» поиска.

От локальных инициатив — к федеральной экосистеме

Практическим продолжением презентации движения стала панельная дискуссия «Креативное поколение × ЭТО БАЗА», посвящённая роли региональных сообществ в развитии территорий. Впервые на федеральной площадке в одном пространстве собрались лидеры книжной индустрии, гастрономических проектов, дизайнерских студий, медиа, культурных пространств и креативных кластеров из разных регионов России.

Участники обсуждали модели сотрудничества между креативными индустриями, бизнесом и городскими пространствами, а также влияние локальных коллабораций на экономику и качество городской среды. Общий вывод дискуссии: именно профессиональные сообщества становятся той средой, где рождаются устойчивые партнёрства, новые продукты и инициативы, способные менять жизнь территорий.

Новая инфраструктура сотрудничества

В рамках фестиваля было объявлено о создании Центра сообществ и старте Всероссийской переписи креативных сообществ, результаты которой станут основой для формирования Совета движения «Креативное поколение». Как отметил основатель Центра Сообществ Максим Никитинский, креативные индустрии дают регионам реальный экономический эффект, когда заходят в туризм, производство и городскую среду, а для этого необходимо понимать, кто именно и где работает в креативном секторе в каждом регионе.

К движению уже присоединились организации и объединения, работающие в сфере территориального развития, дизайна, туризма, искусственного интеллекта, событийной индустрии и культурных проектов — от Dprofile и ЦентрСообществ.РФ до «Национального фонда искусственного интеллекта», движения «Вдохновители» и сообщества «ЭТО БАЗА». Подписание соглашений стало первым шагом к формированию единой системы взаимодействия между региональными креативными сообществами, бизнесом и институтами развития.

«Репка AI»: от идей к продуктам

Отдельным блоком фестиваля стала проектная сессия «Репка AI», посвящённая созданию бренд‑коллабораций на стыке культурных институций, бизнеса, производителей, технологических компаний и креативных команд. Участники работали с методологией коллективного проектирования, используя AI‑инструменты для того, чтобы за несколько дней пройти путь от идеи до просчитанных бизнес‑кейсов с экономикой, сроками и распределением ролей.

По словам директора Центра инноваций и искусственного интеллекта в коммуникациях Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Ивана Тараскина, большинство партнёрств распадается не из‑за слабых идей, а из‑за неправильно подобранных партнёров и непросчитанных факторов успеха, поэтому научные фреймворки коллабораций встраиваются в логику AI‑агентов «Репки». Сооснователь бренда коллабораций ГОРБАЧЁВА 88 Кристина Евишева подчеркнула, что главная ценность таких проектов — люди и общие ценности, на основе которых рождаются новые культурные формы и бренд‑партнёрства.

Голос отрасли: «Креативное поколение» и национальная платформа

Запуск движения «Креативное поколение» становится важным шагом к формированию национальной платформы сотрудничества для креативных индустрий, где ключевую роль играют партнёрства, доверие и цифровая инфраструктура. Для модной индустрии и креативного бизнеса это означает переход от разовых проектов к долгосрочным экосистемам, в которых бренды, медиа, регионы и технологические компании совместно создают новые рынки и продукты.

«“Креативное поколение” — это про переход от точечных инициатив к настоящей национальной инфраструктуре креативных индустрий. Мы видим, как по всей стране появляются сильные локальные сообщества, но им не хватает общего контура — цифровой платформы, понятных правил игры и доверия между участниками. Новое движение закрывает этот разрыв: оно собирает лидеров креативных сообществ, даёт им общий язык, общие инструменты и превращает разрозненные инициативы в систему. Для нас важно, что в этой системе креативные индустрии больше не воспринимаются как “красивое дополнение”, а становятся полноценным экономическим фактором развития территорий и брендов России», — говорит Антон Алфер, президент АНО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА».