В центре летней коллекции немецкого бренда обуви - актуальные силуэты, которые легко интегрируются в повседневный гардероб. Лаконичные кеды и кроссовки, элегантные лодочки, балетки и слингбэки, универсальные лоферы и мокасины, а также босоножки, мюли и сабо создают полноценную капсулу для лета. Дизайнеры делают ставку на чистые линии, натуральные материалы, мягкие фактуры и спокойную цветовую палитру, позволяя каждой модели оставаться актуальной далеко за пределами одного года.

Особое внимание в коллекции уделено технологиям комфорта, визитной карточке бренда. Запатентованные решения Climotion, Airmotion и AntiShokk обеспечивают амортизацию, поддержку стопы и оптимальный микроклимат внутри обуви, помогая снизить нагрузку во время ходьбы. Именно сочетание инноваций и продуманного дизайна остается одним из ключевых преимуществ бренда уже более трех десятилетий.

Новая коллекция Caprice создана для женщин, которые ценят свободу движения, качество исполнения и универсальный дизайн. Благодаря сочетанию современной эстетики и немецких технологий обувь бренда одинаково органично смотрится в деловых, повседневных и отпускных образах, позволяя чувствовать себя уверенно в течение всего дня.