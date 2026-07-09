Есть коллекции, которые придумывают в шоу-руме. А есть те, что рождаются в открытом океане, между вахтами и штормами — и именно такая история легла в основу новой лимитированной капсулы бренда БАСК.

«Дневник капитана» — результат творческого союза бренда БАСК с Николаем Литау, первым яхтсменом в истории, прошедшим Северный морской путь под парусом. Его имя в мире мореплавания говорит само за себя: британская Medal for Seamanship, американская The Blue Water Medal, ирландская Fastnet Award и Tilman Medal — награды, которые вручают не за красивый жест, а за годы, проведенные один на один со стихией.

Релиз коллекции приурочен к символичной дате — 30-летию спуска на воду яхты «Апостол Андрей», на которой Литау и совершил свои главные переходы.

В основе капсулы — не абстрактная «морская тема», а личный дневник капитана: записи о ледовом плену, о юморе как способе выжить в шторм и о цене, которую платишь за внутреннее спокойствие в самый неспокойный момент. Часть этих строк буквально перенесена на ткань — принтами и цитатами, которые превращают вещь в артефакт чужого путешествия.

Отдельного внимания заслуживает модель с фотохромным принтом: на солнце рисунок проявляется, в тени — исчезает, будто повторяя переменчивый характер моря.

Цветовая палитра собрана не в студии, а будто списана прямо с горизонта: небесно-голубой штиля, глубокий синий океанских толщ, молочно-белый пены на гребне волны, графитовый — оттенок воды в северных проливах, терракотовый прибрежных скал и внезапная фуксия закатов над водой. Никакой охоты за трендами сезона — только эстетика равновесия, которое помогает держаться на плаву в любой шторм.

В капсулу вошли футболки, свитшоты, худи и брюки. Футболки — из плотного 100% хлопка, толстовки — из смесового трикотажа, а часть моделей проходит специальную обработку варкой с индивидуальным полимерным окрашиванием: это дает узнаваемый «выстиранный» винтажный эффект, при этом стабилизирует размер изделия и снижает усадку после стирок. Силуэты — от классических, не сковывающих движение, до свободного оверсайза.

«Дневник капитана» выпущен лимитированной партией — и это осознанное решение, а не маркетинговый ход. Как и первый выход в море, как первый шторм и первое возвращение в порт, такие вещи не тиражируют бесконечно. Сам Литау формулирует это точнее любого рекламного слогана: задуманное происходит вопреки обстоятельствам, правилам и просчетам — и именно поэтому имеет цену.

Коллекция адресована тем, кто ищет в одежде не громкий логотип, а тихую, но настоящую историю.