В секции «Традиции и культура» Второго Русского цивилизационного форума «Единство народов» выступил Антон Алфер — генеральный директор ALFER.GROUP, президент Федерации МОДА.РФ, основатель Благотворительного фонда КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ.

В своём докладе он показал, как мода превращается в один из самых действенных инструментов трансляции российского культурного кода. Ещё в 2018 году Антон провёл фестиваль «Мода как инструмент трансляции российского культурного кода» — практика доказала, что визуальный язык моды способен продвигать национальные смыслы не хуже, чем классические культурные институции.

«Мода — это вообще бомбическая история по продвижению нарративов. Джинсы же не запретишь, если они тебе нравятся».

Антон напомнил, что Россия объединяет порядка 200 языков и культур. В 2023 году в рамках конкурса и фестиваля был реализован пилотный проект медиаплатформы — своего рода «Википедии культурного кода». Для выставочной экспозиции фестиваля фэшн‑иллюстраторы и дизайнеры со всей страны создавали работы, вдохновляясь региональным культурным наследием и традициями.

«Мы попросили иллюстраторов сделать серию про культурные коды Калмыкии. Например, там есть тысячелетний эпос “Джангар”, о котором многие даже не слышали. Для местных творческих деятелей это стало настоящим открытием: никто раньше не задумывался о культурном коде Калмыкии, кроме самих калмыков».

Ключевая идея доклада — вывести эту модель на международный уровень. Антон предложил запустить международную премию «Культурный код» с призовым фондом от $100 000 и описал механику вовлечения дизайнерских сообществ из полусотни стран в создание коллекций на тему российской культуры.

«Это такие новые Дягилевские сезоны. Просто Дягилеву для продвижения русской культуры нужно было физически туда ехать с антрепризой — сейчас есть цифровые коммуникации».

По словам Антона Алфера, участники подобных конкурсов, даже не выигрывая, всё равно глубоко погружаются в тему и становятся если не амбассадорами, то её адептами.

«Если бы я делал коллекцию про какую-то культуру, я бы потом никогда не смог относиться к ней негативно — это просто нереально».

В основе всех этих проектов лежит национальная платформа с цифровыми профилями участников, рейтингами и «цифровым следом» творческого пути. Экосистема началась с проекта MODA.RU и профиля fashion‑ID для участников индустрии моды, а затем масштабировалась на другие креативные индустрии, получив название КРЕАТИВНАЯПЛАТФОРМА.РФ и профиль участника creative-ID. Сегодня она объединяет около 100 тысяч участников из моды, дизайна, фотографии, иллюстрации и других направлений, а сама платформа эволюционировала до конструктора платформ НАЦИОНАЛЬНАЯПЛАТФОРМА.РФ.