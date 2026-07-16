Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» объявили список номинантов второго отборочного тура: на победу претендуют еще 50 российских брендов, а всего на конкурс в этом году уже подано более 200 заявок.

Итоги второго отборочного тура

14 июля 2026 года оргкомитет премии «Бренд года в России 2026» подвёл итоги второго отборочного этапа всероссийского конкурса, который выявляет сильнейшие бренды страны в ключевых потребительских и профессиональных категориях. Во второй волне отбора в шорт-лист вошли 50 отечественных брендов, представляющих как крупный федеральный бизнес, так и локальные региональные компании из самых разных отраслей — от FMCG и ритейла до технологий, образования и сервисов для повседневной жизни.

Исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова отметила, что многообразие участников — одна из ключевых ценностей проекта: премия одновременно выделяет лидеров рынка и даёт дополнительный импульс молодым игрокам с высоким потенциалом. По её словам, во втором туре организаторы получили заявки от брендов, которые меняют потребительские привычки и задают новые стандарты качества и сервиса в своих сегментах.

Высшая лига: от технологий до гостеприимства

В высшей лиге, где соревнуются крупнейшие и наиболее заметные бренды, в число номинантов вошли игроки из промышленности, ритейла, технологий, образования и lifestyle-сегмента. Среди них:

1ЕА («Бумага, картон и изделия из них»), Василиса («Постельные принадлежности и белье»), ВинЛаб («Торговые сети»), «Где мои дети» («Мобильное приложение»), Корпоративный университет ТМК2U («Консалтинговые услуги»).

Международная медицинская лаборатория Helix («Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»), ПАО «Дорогобуж» («Минеральные удобрения»), СИМПРЕАЛ («Горнопромышленные ресурсы»), школа ЛЕТОВО («Образовательные услуги»), Alpine Floor («Напольные покрытия»).

AVGUST («Товары для дома и сада»), Barinoff («Безалкогольные напитки, воды, соки»), BEST DINNER («Питание и корма для животных»), Breaking Trends («Коммуникационные услуги»), emi («Косметика и косметические продукты»).

FOTON («Грузовые автомобили»), GOOD Дом – Всё в дом («Мебель»), Kioshi («Средства гигиены для детей»), Miyoumi («Товары для новорождённых»), Plaza Garden Moscow WTC («Гостеприимство и туризм»).

PUNKT E («Электрокары и электротранспорт»), STELS («Мототехника»), TAN HOUSE («Загородная недвижимость»), TION («Бытовая техника, электроприборы»).

Эти бренды демонстрируют разные подходы к построению ценности для клиента — от технологических инноваций и устойчивого развития до развитых сервисных моделей и внимания к пользовательскому опыту. Для fashion- и lifestyle-аудитории MODA.RU особенно показательны кейсы брендов, работающих с продуктами для дома, образа жизни и семейной безопасности, которые формируют новый стандарт «осмысленного потребления» в России.

Первая лига: новые герои повседневности

Первая лига премии объединяет заметные федеральные и региональные бренды, которые активно растут и усиливают свои позиции в отдельных сегментах потребительского рынка. В числе номинантов:

«Братья Караваевы» («Готовая еда», «Хлебобулочные и кондитерские изделия»), ГУП «Волгофарм» («Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»), мебельная фабрика «Анна» («Мебель»), онлайн-журнал «Энергия+» («Интернет-СМИ»), сеть салонов «Пальчики» («Услуги красоты и бьюти‑сервисы»).

ESSE («Сантехнические товары»), LA VIVION («Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»), Level Group («Жилая недвижимость»), MIKO («Бытовая техника»), Miss Lora («Одежда»).

NINO («Товары для безопасности детей»), PLANTIC («Садовый инвентарь и инструменты»), Shermadini House («Парфюмерные изделия и эфирные масла»), Skinosophy («Специальные косметические средства и профессиональные продукты»), Wollmer («Бытовая техника, электроприборы»), YOKUMI («Средства гигиены»).

В категории «Косметика и косметические продукты» отмечены 19Lab onSkin и MARPOL.

Для читателей MODA.RU эта подборка иллюстрирует, как локальные бренды шаг за шагом выходят в национальную повестку, опираясь на продуманную продуктовую линейку, дизайн и коммуникации с аудиторией. Сочетание fashion-, beauty- и lifestyle‑сегментов в первой лиге показывает, что именно бренды повседневности становятся драйверами обновления городской культуры потребления.

Специальные номинации: коммуникации, инновации и культурный код

Отдельный блок премии — специальные номинации, которые фиксируют наиболее яркие стратегические и креативные решения брендов, а также их вклад в культуру и социальную ответственность. В этом году в список вошли:

«Братья Караваевы» — «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Креативные решения» и «Коллаборация года».

ВИЖУ — «Культурный код», «Где мои дети» — «Социально‑ответственный бренд», «Собрано в саду» — «Агробренд», AIF.RU — «Бренд цифровых коммуникаций».

Demiand — «Инновации и качество», TION — «Осмысленный бренд».

В номинации «Бренд‑прорыв» представлены М.Видео, 19Lab onSkin, Skinosophy; в номинации «Успешный ребрендинг» — ВсеИнструменты.ру, ИНВИТРО, Комус Документ.

Фокус на культурном коде, осмысленном брендинге и устойчивых коммуникациях созвучен редакционной политике MODA.RU, которая рассматривает моду шире традиционного fashion‑контекста — как систему ценностей, стиля жизни и визуального языка современной России. Появление digital‑брендов, технологических компаний и сервисов в специальных номинациях отражает сдвиг брендинга в сторону гибридных форматов, где равную роль играют продукт, контент и комьюнити.

Как принять участие в третьем этапе

Конкурс «Бренд года в России 2026» продолжается: организаторы открыли приём заявок на участие в третьем отборочном этапе, подать заявку можно на официальном сайте премии в специальной форме регистрации. Победителей премии объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдёт в ноябре в Москве и соберёт представителей ведущих российских брендов, агентств и отраслевых объединений.

Оператором премии выступает агентство Point Passat, партнёрами проекта являются ключевые профессиональные объединения коммуникационной и маркетинговой индустрии — АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ, а генеральным аналитическим партнёром назначен холдинг РОМИР. Для брендов из fashion-, beauty- и lifestyle‑сегментов участие в премии — это возможность не только получить отраслевое признание, но и нарастить капитал бренда через работу с репутацией и профессиональным сообществом.