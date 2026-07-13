8 июля в парке «Зарядье» шёпот русских традиций заговорил в полный голос на языке современной одежды с сердцебиением народного костюма, древнерусских обрядов и хореографии. На площади у Старого Английского двора – одного из самых древних гражданских каменных строений столицы (XVI века) – развернулась целая драматургическая повесть в 5 главах. Отечественные дизайнеры со всех уголков России – Артель «Воскресение», «Сурепка», REBEZHA, Koss Koss и Мария Емельянова – показали, что долгорукавка и косоклинный сарафан способны стать частью уникального ДНК брендов без толики архаизма.

Зрители наблюдали за опахиванием поля – ритуалом, отгоняющим хворь и беды. Знакомились с весенним обрядом кумления, где девушки искали душевную опору в дружбе. Наблюдали настоящее чудо: как московское небо, проливающее ливневые слезы практически целый день, ровно на один час загорелось солнцем после ритуала «Вождение стрелы», обращенного к силам природы ради щедрого урожая. На глазах десятков человек невеста прощалась с девичеством и вступала в новую роль жены и хранительницы домашнего очага.

Кураторы проекта – Вероника Мостицкая, Мария Кафарова и Ольга Барышникова – избежали статичной реконструкции прошлого, показав, что традиция живет в движении – в том, как ее переосмыслили, как в нее вплетаются новые образы и голоса. В частности, голоса современных исполнителей – АВРАМОВА, Serdeshko & Soft Blade, произведения Василия Поспелова, Kasha и BELOBOKA.

Обряд «Опахивание поля», который был восстановлен на основе исследования И. Бунина, повести «Деревня», модели исполняли в одежде марки «Сурепка». Создательница бренда «Сурепка» Дарья Попова говорит, что её одежде положено вести насыщенную жизнь в мегаполисе, но рождается она из русского крестьянского костюма XIX века:

«В гармонии традиционного костюма — бездонное вдохновение. Мне трепетно думать, как простые люди в тяжёлых условиях создавали такую одежду. Это наше прошлое, и на него нужно опираться. Крестьяне знали толк в удобном крое. Одежда создавалась в первую очередь для работы, чтобы в ней было удобно двигаться, поднимать руки. Я стараюсь сохранить это в своей одежде — в традиционном крое много подсказок».

Об обряде кумления мы знаем из исследования В. Проппа «Фольклор и действительность. Русские аграрные праздники». В этот погожий весенний день девушки закладывали кукушку в венки и ободки, через которые целовались и обменивались подарками, обретая своеобразную «семью» до своего перехода в замужество.

Модели были одеты в одежду марки Koss Koss, с помощью которой обряд удалось переосмыслить на современный лад. Художник бренда Александра Пустырева создает коллекции одежды на основе советского футуризма, этнических движений, хипповских вечеринок и самых теплых детских воспоминаний. Так исторические мотивы и классические силуэты заливаются звонким бунтарским смехом, а корсеты из хлопка, где «Карусель», «Лебеди» и «Девы» кружат в свободном танце, становятся самостоятельными произведениями искусства.

Ритуал «Вождение стрелы» родился в деревне Перелёвка Гомельской области. Предания старины гласили, что стрела — воплощение молнии и «гнев Небесных сил», и ее необходимо отвести подальше от деревни, скота и полей, преобразовав в Благо, исходящее от тех же «Небесных сил».

Девушки, облаченные в архитектурный крой красной и черной одежды марки «Артель Воскресение», выстраивались парами цепочкой вдоль улицы, держась за платочки. Первые две делали «воротики», под которыми проходила вся цепочка, пока первые не становились последними, и все начиналось заново.

Дизайнер Мария Емельянова открыла новую главу в жизни лирической героини показа. Для обряда «Переодевание невесты» она создала образ, наполненный сентиментальностью и наделенный дéвичьей крáсотой – (ударение на первую букву А). Зрители стали свидетелями свадебных хлопот и обряда, во время которого женщины, родственницы и подруги невесты, расплетали ей косу. Поверх повязки на голову невесты одевался специальный головной убор коруна, возникший, видимо, как подражание венчальной короне, которую в церкви держали над головами новобрачных.

Обряд, венчающий все театрализованное действо, – свадебное застолье. Из-под венца молодожены отправлялись в дом жениха прямиком к свадебному столу. Переступив порог, молодые должны были пройти по шубе, смотрящей мехом вверх, а гости тем временем осыпали их градом из зерна, хмеля и орехов.

Как можно догадаться, костюмы пировали пуще остальных. За безудержную орнаментацию и яркость отвечали наряды марки REBEZHA. Екатерина Ребежа – профессиональная художница, которая нашла баланс между исторической подлинностью и трендами цифрового века. Её ключевой метод — изучение народных промыслов и ремёсел, старинного быта, фольклора, музейных экспонатов, архивных материалов из этнографических экспедиций с последующей творческой переработкой всего накопленного материала в актуальный дизайн. Одного взгляда было достаточно, чтобы услышать ярмарочный шум и вспомнить о сказочных гравюрах Ивана Билибина, Бориса Зворыкина и других великих русских иллюстраторов и живописцев.

Это был не просто показ и не очередной урок истории, а живой диалог поколений: прошлое не застывает, а продолжает дышать, меняться и находить отклик в сегодняшнем дне.



Фото: Ульяна Давыдова и парк «Зарядье»