Говорят, что судьба человека определяется не местом рождения, а тем, как он использует свою свободу воли. Юлия Сартакова — яркий пример того, как девочка из самарского поселка Прибрежный, пройдя через эпоху 90-х, смогла не просто реализоваться, но и создать систему, объединяющую моду, образование, психологию и традиционные ценности.

Корни и становление

Юлия родилась в Самаре, но детство провела в поселке Прибрежный. Школа №146 стала местом, где ее «яркость» не погасили, а научили ею управлять.

«Я всегда была ярким ребенком, — вспоминает Юлия. — Играла в театральной студии, росла в 90-х. Это было сложное, но честное время. Благодаря грамотным педагогам я выстояла и выросла человеком — сформировала свой стержень».

Понимание людей и желание помогать им разбираться в себе привели ее сначала в Сельскохозяйственную академию, а затем к получению второго образования — «Специалист по связям с общественностью». Но настоящей страстью (и ключом к успеху) стала психология. С 16 лет и по сей день она изучает человеческую душу. «Для меня это не просто наука, это способ понимать мотивы, видеть истинные желания и выстраивать гармоничные отношения — в бизнесе и в семье», — говорит Юлия.

Семья как фундамент

«Я счастливая жена и мама двух дочерей», — с этих слов Юлия часто начинает знакомство. Именно семья стала для нее той опорой, которая позволила выйти из тени в публичное поле. Сегодня, создавая масштабные проекты, она не перестает повторять: главный проект — это дом, где царят уважение и любовь.

Экология личности и социальные проекты

Юлия Сартакова — основатель и идейный вдохновитель организации АНО «Русская Культура». Это не просто НКО, а полноценная экосистема, которая строит мосты между традициями и современностью.

Ключевые проекты:

«Школьнаякрасавица.рф» — проект, который переосмысливает понятие красоты для современных школьниц. Здесь внешность не главное; на первый план выходят внутренний свет, интеллект и уважение к себе.

— проект, который переосмысливает понятие красоты для современных школьниц. Здесь внешность не главное; на первый план выходят внутренний свет, интеллект и уважение к себе. «Детская-премия.рф» — премия, которая ищет и награждает талантливых детей, поддерживая их амбиции с ранних лет.

— премия, которая ищет и награждает талантливых детей, поддерживая их амбиции с ранних лет. Ежегодные детские и молодежные конференции, которые Юлия организует лично, чтобы у нового поколения была площадка для живого, осмысленного диалога.

Продвижение с душой

Многие знают Юлию Сартакову как эксперта по продвижению персон и бизнеса. Однако ее подход кардинально отличается от агрессивных маркетинговых схем. Она пропагандирует экологичное продвижение.

«Мы не просто продвигаем, мы образовываем, — объясняет Юлия. — Вместе с командой мы издаем глянцы, создаем ивенты для детей, которые приносят реальную пользу. Мы помогаем бизнесу увидеть себя в социальных проектах, поддерживаем художников и молодые стартапы. Писать статьи и продвигать персон — это не про деньги, это про миссию».

Сегодня в фокусе АНО «Русская Культура» — не только PR-сопровождение. Организация становится центром притяжения для тех, кто ищет баланс между духовным и материальным. Команда издает глянцевые журналы, создает событийные мероприятия, которые не развлекают, а «несут пользу».

Жизненная философия

Юлия не боится говорить о ценностях:

* «Жить из души». Это значит слушать свою интуицию и не предавать себя ради выгоды.

* «Уважать святые писания». Как хранительница традиций, она считает, что в культуре заложены ответы на многие вызовы современности.

* «Помнить про свободу воли». Каждый делает свой выбор, и задача проекта «Русская Культура» — показать, что выбор в пользу добра, красоты, семьи и осознанности — это не скучно, а модно и перспективно.

Юлия Сартакова продолжает строить организацию, которая доказывает: успех возможен, если у тебя есть корни, вера и искреннее желание сделать этот мир чуточку добрее. Сегодня она не просто создает проекты — она формирует новую экологию гуманизма в бизнесе и в жизни.