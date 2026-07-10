Действующий продюсер кино и сериалов, преподаватель, более 20 лет работающая в производстве развлекательного контента для федеральных каналов и платформ, Анна Драгункина выступила в секции «Традиции и культура» на Втором Русском цивилизационном форуме «Единство народов».

По словам спикера, кино с момента появления массового кинематографа перестало быть просто развлечением и превратилось в институт, который формирует модели поведения, представления о доверии, героизме и будущем.

На примере Голливуда Анна Драгункина показала, как кино может «собирать» нацию из разрозненных этнических групп.

«Голливуд не создавался специально для того, чтобы объединить народы Америки, но тем не менее стал главным механизмом формирования американской идентичности. Кино начало транслировать американскую мечту: неважно, какое у тебя происхождение, — стать американцем значит разделять определённые ценности».

Отдельно она отметила исторический эпизод времён Второй мировой войны, когда государственное Бюро кинематографии добровольно консультировало Голливуд по сценариям.

«Ключевым вопросом при оценке сценария стало: поможет ли это кино выиграть войну. Был сформулирован принцип — самый простой способ донести идею до зрителя, чтобы он не воспринимал её как пропаганду, — встроить эту идею в развлекательный фильм».

Советское кино, по мнению Анны Драгункиной, решало похожую задачу — объединить множество республик, народов и религий вокруг общего дела.

«Советское кино отвечает на вопрос "кто такой советский человек" — не просто русский или казах, а более высокий уровень принадлежности. Идентичность строится вокруг общего дела: завод, космос, экспедиция — нечто большее, чем сам человек. Герой всегда служитель, а зритель учится мыслить через "мы", а не через "я"».

Сегодня, отметила спикер, роль главного инструмента диалога общества с самим собой переходит к сериалам — за счёт длительности просмотра и удобства платформенного потребления. Но в отличие от централизованного производства смыслов XX века, современный контент разрознен между множеством студий и авторов, и каждая история — самостоятельное высказывание, которое не обязательно работает на общее «мы».

Главный тезис доклада — тревога об отсутствии сформулированного образа будущего.

«Мы сегодня как будто бы боимся будущего, потому что мы о нём нигде не разговариваем, не формулируем его и не транслируем — в том числе через кино, которое остаётся важным развлекательным инструментом, но единым фронтом нам сегодня мало что транслирует».

Отвечая на вопросы аудитории, Анна Драгункина подчеркнула, что дело не в цензуре — регулирование контента и так ужесточается, — а в дефиците осознанного просвещения внутри самой креативной индустрии.

«Мне не нравится отрицательная форма слова "заказ". Если творческий кластер не вдохновлять и не направлять, он будет работать сам из того, что чувствует. Нам не хватает разговора о героях будущего — например, инженером быть сегодня не модно, хотя это профессия с огромным кадровым дефицитом».

На вопрос о герое, способном выстроить мостик доверия с сегодняшними студентами, спикер предложила конкретный ориентир — превращать в героев не абстрактные образы, а реальных лидеров мнений, которые выбирают востребованные профессии.

Кино и сериалы, как и мода, работают с образами героев, с идеей будущего и с культурным кодом. В условиях, когда визуальные индустрии формируют представления о нормальности, успехе и ценностях, вопрос о том, кого и что мы показываем на экране и в кампейнах, становится частью общей задачи — сборки «мы» и формулирования образа будущего, в котором креативные профессии и индустрия моды тоже играют ключевую роль.