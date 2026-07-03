4–5 июля 2026 года в Ярославском государственном техническом университете пройдет пленарное заседание Второго русского цивилизационного форума «Единство народов». В центре внимания — три ключевых трека: «Культура», «Экономика» и «Право», которые организаторы выстроили как единую смысловую матрицу.

Программа построена по принципу конференц-матрицы: в каждой секции — десять слотов, девять из которых занимают тематические доклады, а десятый — интегрирующее выступление куратора. Секции работают не изолированно: каждая формулирует для соседней встречный запрос — вопрос, который та обязана раскрыть в своей повестке. Так создаётся не набор параллельных докладов, а общая дискуссионная ткань.

«Культура»: от империи до клипа

Куратор секции «Культура» Иван Карпушкин акцентирует, что единство народов в России в разные эпохи держалось на разных основаниях — в Российской империи, в советский период и в современной России. Сегодня важно не только зафиксировать эти различия, но и понять, что делает единство устойчивым в долгую.

В секции заявлены доклады о психологических основаниях единства (Андрей Милехин), аксиологии единства (Александр Дугин), роли творческой среды как фактора единства, духовных основаниях с христианской позиции, а также о кино как медиуме, который способен либо усиливать, либо расшатывать чувство общности. Для культурной повестки это фактически попытка собрать «код единства» из философии, психологии, искусства и медиа.

«Экономика»: вместо капитала — доверие?

Куратор секции «Экономика» Василий Шпак честно признаёт: описывать экономику будущего старым языком становится всё сложнее. Один из ключевых вопросов секции — останется ли капитал центральным понятием, или его место займут нематериальные категории: доверие, справедливость, устремление.

Среди спикеров — Александр Галушка, Андрей Клепач, Алексей Бобровский, а также члены клуба «Наследие XXI» Дмитрий Фалкин, Алексей Горелов, Евгений Липкин и Вера Тихомирова. Для профессионального сообщества это шанс посмотреть на экономику не только через ВВП и рынки, но и через ценностные основания, которые задают долгосрочную траекторию развития.

Маршрут длиною в год

Пленарное заседание в Ярославле становится логическим продолжением годового маршрута дискуссионного клуба «Наследие XXI». За этот год команда успела провести форум «Государство, народ, культура», конференции «Семья семей» и «Русский космизм», подкаст «Роботы. Новая промышленность», зимнюю конференцию и игру «Многономика».

Форум в ЯГТУ собирает эти линии в одну точку — чтобы обсудить основания единства уже не в теории, а в режиме живого, содержательного разговора между гуманитариями, экономистами, юристами и практиками.

Как присоединиться

Обсудить, на чем сегодня держится единство народов России, можно будет офлайн 4–5 июля в Ярославском государственном техническом университете. Подробная информация об условиях участия и регистрации размещена на официальном сайте Второго русского цивилизационного форума.