Сооснователь дискуссионного клуба «Наследие XXI» технокультуролог Иван Карпушкин напомнил: новое слово появляется тогда, когда появляется новый смысл — и начинает «петься», становясь частью живой речи, а не только научного словаря. В качестве примера он привёл образ «шлюзования» — метафору прохождения через важный порог, требующий времени и постепенного открытия новых смысловых пространств.

Рядом прозвучали другие ключевые метафоры форума — «рой» и «роение». Ими описывают процесс, когда незнакомые люди, попадая в доверительную среду, начинают выстраивать общность: как пчёлы, которые не знают друг друга заранее, но, собираясь, создают живой, работающий организм. Для клуба эта метафора давно важна в разговорах об экономике и социальной динамике.

Сооснователь клуба Олег Иванов напомнил, что год назад на первом форуме команда, наоборот, занималась «разгрузкой языка» — вычёркивала слова, которые заезжены до потери смысла. Тогда задача была очистить поле от пустых штампов. Сейчас ставка сделана на противоположное движение: не стирать, а создавать понятия, которые реально работают и дают новый угол зрения на реальность.

Участники сравнили эту практику со «шлюзом» в новую реальность: чтобы войти в неё, нужно не бояться новых слов, а прислушиваться к ним. За каждым таким неологизмом может стоять смысл, который только начинает оформляться — и именно такие процессы сегодня становятся предметом внимания тех, кто работает с культурой, языком и общественными изменениями.