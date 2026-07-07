Коллекция швейцарского бренда призывает совершить удивительное путешествие внутрь собственной души и почувствовать роскошь каждого мгновения. С каждым глубоким вдохом мир открывается заново – достаточно остановиться, прислушаться к себе и раствориться в моменте. Именно это ощущение легло в основу летней коллекции HANRO.

Дизайнеры бренда приглашают переосмыслить идею путешествия. Это не про километры и далекие страны, а про внутреннее состояние, когда каждый день ощущается как отпуск, а одежда становится проводником в то состояние, которое мы называем «легкостью бытия».

Вдохновленная идеей путешествия как внутреннего состояния, коллекция предлагает универсальные изделия, которые с легкостью адаптируются к любой ситуации. Дизайнеры создали вещи-спутники для особого состояния души. Нежная прозрачность оставляет пространство для дыхания, символизируя открытость миру, плавные силуэты окутывают тело, словно легкий ветерок, а практически неощутимые материалы дарят чувство свободы и мягкий комфорт.

Одежда, которая не кричит, а шепчет, не диктует, а поддерживает. Она напоминает, что настоящая роскошь – в умении быть здесь и сейчас, в способности ощущать мир шире. Позвольте себе вдохнуть полной грудью воздух странствий!