На Втором Русском цивилизационном форуме «Единство народов» в секции, посвящённой культуре и общественному развитию, выступила первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты» Марина Мишункина. В своём докладе она разбирала, как формируется российская идентичность и какую роль медиа играют в её осмыслении и поддержании.

По словам спикера, идентичность — понятие настолько же многогранное, как и культура — и складывается не только из больших слов и лозунгов, но и из целого набора составляющих: исторической памяти, национального единства, гражданской ответственности, цивилизационных особенностей страны и культурных ценностей. «Мы все абсолютно разные — разный цвет волос, разный разрез глаз, разные мечты и профессии. Но есть нечто такое, что является общим для каждого из нас», — подчеркнула она.

Опираясь на результаты опроса читателей «АиФ», Марина Мишункина показала, что аудитория на первое место ставит великую историю, объединяющую поколения, а следом — многогранную культуру, известную всему миру, способность объединяться в трудные периоды и русский язык. Отдельным блоком она оспорила популярный стереотип о «потерянном» молодом поколении: по данным медиахолдинга, среди молодёжи доля тех, кто готов волонтёрить и участвовать в социальной жизни, выше, чем в среднем по стране — 84% против 78%. «Мы понимаем, что вот эта взаимопомощь, эмпатия, стремление помогать — это черта нашей российской идентичности», — отметила спикер.

В докладе были представлены и конкретные медиапроекты издательского дома, работающие с разными гранями идентичности. Среди них спецпроект «Мы победили» о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, включающий рассказы потомков маршалов Победы и расследование журналиста Георгия Зотова о судьбе бывших концлагерей; проекты о достижениях российской науки; и новый проект «Великий Русский Северный путь» о паломническом маршруте по русскому Северу, подготовленный совместно с Новодевичьим монастырём.

Завершила выступление Марина Мишункина неожиданно тёплой нотой, рассказав о бытовых привычках, в которых, по её мнению, тоже считывается национальный характер: две новогодние даты, оставшиеся после перехода на григорианский календарь, обычай выкупа невесты, привычка хранить пакеты и подробно отвечать на вопрос «как дела». «Мы люди обстоятельные. Если нас спросили, как дела, мы считаем своим долгом подробно рассказать, как и что. Для нас слова реально имеют значение», — сказала она.

Итоговую мысль доклада спикер сформулировала через категорию ответственности: «Нацию образуют люди, которые постоянно ощущают свою ответственность за судьбу целого». Для модной и креативной индустрии этот тезис звучит как прямой вызов: работать не только с эстетикой, но и с глубокими смыслами, которые помогают современным медиа и культурным практикам собирать живую, а не декларативную российскую идентичность.