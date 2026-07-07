Сооснователи дискуссионного клуба «Наследие XXI» Василий Шпак, Роман Ромашов и Иван Карпушкин вместе с ректором ЯГТУ Еленой Степановой открыли Второй Русский цивилизационный форум «Единство народов» на площадке Ярославского государственного технического университета. Церемонию провёл модератор Максим Горшенин.

В своём выступлении Василий Шпак объяснил логику, по которой выстроены три секции форума, — от культуры через экономику к праву.

«Любые изменения, на мой взгляд, начинаются в первую очередь с культуры… Сначала происходят изменения в этике, культуре, потом это приводит к появлению новой экономической модели. Ну и наконец всё закрепляется правовой рамкой».

Роман Ромашов обозначил, какое наследие клуб намерен передать поколению, родившемуся уже в новой стране, и почему этот путь принципиально исключает революционный сценарий.

«Мы хотим, чтобы та государственно‑правовая система, в которой мы сейчас находимся, досталась в наследство поколению, которое родилось после девяносто второго года, которое родилось в новой стране».

Иван Карпушкин представил модель «Преображение» — концептуальный фундамент работы секции «Традиция и культура». В этой модели прошлое делится на «идолов» и «ошибки», а будущее — на «свершения» и «обузы».

«Обузы — это то, что ни в коем случае не должно быть передано будущим поколениям. Это то, от чего мы должны избавиться сами».

Он также анонсировал главную метафору секции — образ общей кухни, на которой предстоит выстроить новую модель единства народов взамен изжившей себя модели «плавильного котла».

«У нас есть прекрасная метафора, с которой мы начали работу. Это метафора общей кухни».

Ректор ЯГТУ Елена Степанова объяснила, почему считает университет правильной площадкой для форума.

«Университет исторически — это место мыследействия, создания смыслов, это место дискуссии. Я прекрасно понимаю, почему основатели клуба выбирают университеты».

В завершение Елена Степанова заявила о намерении вступить в состав участников клуба «Наследие XXI».

Форум продолжает движение: после старта на теплоходе дискуссия о наследии, единстве и будущем страны звучит теперь и в университетской аудитории — в пространстве, где встречаются наука, управление, культура и креативные индустрии.