На открытии Второго Русского цивилизационного форума «Единство народов» своими впечатлениями поделилась председатель Совета первой национальной аудиторско‑консалтинговой сети РУКОН, директор Школы управления «Русский код», член дискуссионного клуба «Наследие XXI» Ольга Самоварова.

Ольга Самоварова — практикующий бизнес‑консультант, управляющий партнёр РУКОН СПГруппа, канд. экон. наук, президент Некоммерческого фонда «Социальная экономика», спикер и модератор крупных деловых и образовательных мероприятий. В рамках Школы управления «Русский код» она развивает тему национально‑ориентированной системы управления, исследуя, как культурный контекст и ценности влияют на организационную культуру и управленческие практики.

Говоря об открытии форума, Ольга Самоварова отметила атмосферу открытости, которую задают основатели клуба «Наследие XXI», и возможность живого обмена идеями между людьми, прежде не знакомыми друг с другом.

«Здесь очень интересное попадание на одну волну. Ты не знаешь этих людей, и вдруг быстро понимаешь, чувствуешь, что с ними можно говорить».

Готовясь к докладу о традиционных формах хозяйствования, она обнаружила, что тема неизбежно затрагивает культурные основания и ценности, а три секции форума — «Право», «Экономика», «Традиция и культура» — на самом деле проявляют разные грани одного целого, которое организаторы и участники стремятся «собрать в кристалл».

Отдельно Ольга Самоварова остановилась на цивилизационных основаниях России. По её словам, в основе русской цивилизации лежит принцип совести — ценностная категория, объединяющая все народы страны вне зависимости от национальности.

«Именно это делает нас русскими: нас объединяет большая идея и ценности, а не национальность».

Говоря об атмосфере форума, она подчеркнула, что за организацией стоит не только чёткая интеллектуальная рамка, но и душевное участие, создающее ощущение общей ответственности и сопричастности.

«В России хорошего дела без души не бывает».

По мнению Ольги Самоваровой, именно в соединении интеллекта и душевности, которое дарит форум, рождается особое состояние — «умное сердце».

«Уникальный синтез и симбиоз интеллекта и души — это то, что я называю умным сердцем. Желаю всем поймать это состояние».

Для аудитории MODA.RU этот образ особенно важен: креативные индустрии традиционно работают на стыке рационального и чувственного, бизнес‑логики и глубинных культурных кодов. Разговор об «умном сердце» на форуме «Единство народов» напоминает, что мода и связанные с ней экосистемы — не только про тренды, но и про ценностное измерение, в котором формируется русская цивилизационная идентичность.