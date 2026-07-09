16 июля в Москве состоится большая летняя конференция для специалистов ритейл-индустрии моды и красоты — Fashion Dive.

Что ждет гостей в 2026 году?

10+ сессий

90 спикеров

Нетворкинг 1000+ профессионалов

Живой и неповторимый офлайн-формат

Мероприятие соберет руководителей и специалистов, отвечающих за маркетинг, e-commerce, бренд-менеджмент, клиентский опыт и технологическую трансформацию в модной индустрии.

Треки деловой программы:

Промежуточные итоги года. Взгляд брендов и ритейлеров

Аналитический спринт. Что происходит на модном рынке?

Что происходит с продажами в онлайне | DTC DAY для Fashion Dive

Управление лояльностью и ценностью

Путь масштабирования бренда

Модный маркетинг

Маркетплейсы и бренды. Тандем или противостояние?

Бьюти на маркетплейсах и в DTC | Beauty Radar для Fashion Dive

Интернет-реклама в условиях новых ограничений

Опытом будут делиться эксперты сегментов Одежда, Обувь, Украшения, Аксессуары, Косметика и уход.

Участие в программе подтвердили: Lamoda, 4Forms, 2Mood, Radical Chic, Silver Spoon, Ralf Ringer, Marc & Andre, CHA-U-KAO, Lusio, Кенгуру, Love Republic, Befree, You Wanna, Телодвижения, MIRRA, MyMuse, Panacea, 4FRESH, Poison Drop, Cave, Cerca Trova, Ocean’s Fifty Six, REFRAME, Urban Cosmetics Group, Krygina, Braslava, Соворотка, LETRESOR, Slonvish, GSS Cosmetics, Leokid, Srobbs и многие другие.

Программа, спикеры, регистрация – на сайте организатора

Дата: 16 июля (четверг)

Время: с 10.00 до 19.00

Место: Москва, Дворец культур (Шарикоподшипниковская 15с1)