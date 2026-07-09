Председатель ассоциации «Компетентность и качество», член дискуссионного клуба «Наследие XXI» Дмитрий Фалкин выступил в секции «Экономика» на Втором Русском цивилизационном форуме «Единство народов» с докладом о трансформации системы управления качеством в России. Для профессионального сообщества MODA.RU этот разговор затрагивает один из ключевых вопросов индустрии: как строить доверие к российской продукции — от моды до смежных рынков.

По словам спикера, корень проблемы — в отсутствии единого понимания самого термина «качество». Для одних это вкус и удобство, для других — безопасность по регламенту, для третьих — соответствие религиозным нормам или просто рекомендация «из уст в уста».

«Отсутствие фундамента — что такое качество, что такое доверие — и попытка на него что-то настроить приводят к тому, что получается не очень хорошо», — подчеркнул Фалкин.

Показательным он назвал контраст с зарубежной практикой. В немецкой лаборатории при проверке защитной обуви не нашлось документов, подтверждающих параметры контрольного гвоздя для испытаний — система опирается на устоявшиеся стандарты и доверие к процедуре. В России же вся цепочка, по словам спикера, была бы формально подтверждена бумагой на каждом этапе, но это не гарантирует реального доверия к результату.

В своём докладе Дмитрий Фалкин предложил три направления трансформации управления качеством:

переход потребителя от доверия отзывам к доверию гарантиям производства и понятным механизмам ответственности;

полную прозрачность цепочки — от сырья до конечного продукта, вплоть до цифровых двойников продукции;

переход контроля от точечных проверок к контролю целых производственных экосистем с использованием искусственного интеллекта.

«Необходимо двигаться от контроля продукции точечных, фрагментарных историй до контроля производственных экосистем и доверия непосредственно к ним, потому что все заинтересованы в конечном качестве продукции», — отметил он.

В основе предложенной модели — цифровая экосистема качества, объединяющая данные о спросе, о происхождении продукции и о реальных производственных возможностях страны. Такая система должна работать на «умных» стандартах и включать ИИ‑агента, помогающего участникам договариваться между собой, выстраивать прозрачные цепочки и снижать риски.

«Управление качеством и качеством российской продукции может стать стратегическим конкурентным преимуществом. Это надо включить в ту самую русскую мечту, о которой мы говорим», — резюмировал Дмитрий Фалкин.

Для индустрии моды это означает, что разговор о качестве перестаёт быть исключительно темой внутренних регламентов и переходит в пространство национальной стратегии: цифровые экосистемы, прозрачные цепочки поставок и доверие к производственным платформам становятся частью «русской мечты» — образа будущего, в котором российские бренды конкурируют на глобальном уровне не только дизайнерским языком, но и подтверждённым качеством продукции.