Премия Fashion People Awards Teens 2026 существует с 2019 года, была на недолгое время приостановлена, возродилась в 2026-м. Теперь это не просто мероприятие, а социальный лифт для детей, подростков и их родителей, которые готовы поддержать наследника не только морально, но и финансово. Никаких претензий на богемность. Всё по-семейному и серьезно: поддержка талантов, здоровая нация, культурный код.

Церемонию открыл балет Аллы Духовой Todes — по традиции, как уточняют организаторы Soroka Production. Вели вечер Юлия Барановская с сыном Артёмом Аршавиным и Константин Тарасюк с юной телезвездой Несс Егоровой. Принцип парного конферанса «взрослый плюс ребёнок» был выдержан с архитектурной точностью.

Список номинаций заслуживает отдельного внимания. Рядом с ожидаемыми «Музыкальным триумфом» и «Юным Fashion-актёром» обнаруживаются «Краш года», который достался Жене Лизогуб и «Секс-символ» — последняя досталась артисту Nkeeei. Премия позиционируется как событие для детей, подростков и их родителей, поэтому присутствие номинации «Секс-символ» в этом контексте смелое высказывание о взрослении аудитории. Надеюсь, что родители номинантов уже заготовили отдельные сейфы для статуэток.

«Союзмультфильм» отметил прямо на церемонии своё 90-летие. Студия основана 10 июня 1936 года, так что совпадение с датой премии было использовано грамотно. А представители «Острова Мечты» не упустили шанса напомнить, что их парк развлечений — крупнейший в Европе. Ну что ж, после такого вечера в Европу, возможно, и не захочется, там таких премий не дают детям с таким размахом и помпой.

На вечере не обошли вниманием социальную повестку. Митя Фомин вышел на сцену вместе с мальчиком из фонда «Жизнь в движении» — организации, которая устраивает инклюзивные показы мод с участием детей с протезами. Это был, по общему признанию, тот редкий момент премиального вечера, когда зал замолчал не из вежливости. Диана Гурцкая получила награду за поддержку детей с особенностями развития в проекте «Белая трость» и, по свидетельствам присутствующих, произнесла речь, которую действительно слушали. Шквал аплодисментов сорвал номер Анжелики Агурбаш и воспитанников ее Центра творческого развития: они исполнили композицию «Я буду жить для тебя».

Что касается вердикта жюри по взрослым: Михаил Лабковский теперь официально «Семейный психолог» года. Тандем Люси и Анны Чеботиных признан лучшим, семья Достман — воплощением ценностей, Лариса Долина и ее внучка Александра - “Творческая династия”, Сурена Платонова наградили за сохранение наследия. Среди гостей вечера были замечены Игорь Гуляев с Гогой Никобадзе, Жасмин, Елена Кулецкая, Кристина Кретова, Ирина Ортман, Татьяна Терешина и многие другие.

Был и сюрприз: юный гость вышел на сцену с букетом для Барановской и сообщил, что цветы от папы, но лично он тоже неравнодушен к ведущей. Публика оценила. В мире, где каждый второй номинант — блогер-миллионник, живая детская непосредственность производит эффект неожиданного камео.

Награды вручались в самых разных номинациях: за укрепление семейных ценностей и развитие творческих династий, за успехи в оздоровлении нации и организацию детских праздников. Не остались без признания и юные телеведущие, музыканты и блогеры, чьи талант и энергия заряжают миллионы зрителей. В общем вечер удался. Возможно, там, где традиции встречаются с тиктоком, а филантропия — с цифровыми платформами, рождается новая эстетика. И похоже, ей действительно хочется жить. Хотя бы до следующего года.