Российский рынок бытовой химии вышел из турбулентности 2022–2024 годов и показывает устойчивый рост за счет импортозамещения и усиления локальных игроков. На этом фоне ifoam, производитель бытовой, авто- и профессиональной химии, становится одним из самых заметных частных брендов «новой волны».

Производство ifoam было запущено на базе обанкротившегося предприятия, но команда сознательно сделала ставку на перезапуск «с чистого листа» — от оборудования до управленческой философии. В результате на месте старой фабрики появился современный завод с собственной логистикой и амбицией конкурировать с ушедшими глобальными игроками.

Культура скорости и осознанной ответственности

Вместо привычной для промышленности модели «кнута и пряника» в ifoam выстраивают систему осознанной ответственности, в которой жесткие KPI — это прозрачный инструмент оценки, а не наказаний. Руководитель в этой модели — «первый перед проблемами», который закрывает фоновые риски и шум, чтобы команда могла расти и экспериментировать.

В компании открыто артикулируют два принципа-драйвера: «делай это быстрее» и «бойся этого, тебе это понравится» — страх перед вызовами здесь осознанно конвертируют в азарт и предпринимательский кураж. Такая культура скорости позволяет бренду быстро выпускать новые линейки и агрессивно заходить в федеральные сети, пока рынок перестраивается под локальных игроков.

Три вектора роста: сырье, сети, продукт

Стратегия роста ifoam строится на трех ключевых направлениях.

Локализация: доля российского сырья уже достигла порядка двух третей, а заявленная цель — максимально возможная независимость от импортных компонентов, что в контексте отрасли рассматривается как вопрос продуктовой безопасности.

Экспансия: бренд активно работает с крупными федеральными ритейлерами и профильными выставками бытовой химии и товаров для дома, закрепляя статус национального производителя.

Ассортимент: компания развивает экосистему продуктов — от средств для дома до автохимии и профессиональных решений для HoReCa — и ищет незаполненные ниши, в том числе семейные и детские линейки.

Тренды рынка играют на руку этой стратегии: растет запрос на российские бренды, экологичные формулы и специализированные продукты для чувствительной кожи и городской семьи.

Гипоаллергенность как новый luxury

Ключевое позиционирование ifoam — натуральность, качество и фокус на гипоаллергенности. На фоне роста числа аллергий и кожных заболеваний в мегаполисах, а также осторожности потребителей к агрессивным составам, безопасная формула перестает быть нишевой опцией и превращается в новый повседневный luxury для дома.

ifoam отдельно развивает линейки для детей и людей с чувствительной кожей, отвечая на запрос «осознанного покупателя», который не верит абстрактной рекламе и требует прозрачного состава. В контексте тренда на eco & clean formulas, который демонстрирует опережающий рост в 2026–2029 годах, такая специализация выводит бренд в перспективный премиальный сегмент внутри mass‑market.

Больше чем химия: доверие к отечественному бренду

Миссия ifoam сформулирована просто: сделать повседневную жизнь людей проще и комфортнее за счет понятных, безопасных и доступных средств для дома и семьи. При глубокой локализации производства и сильной внутренней культуре бренд стремится стать не только заменой ушедшим международным корпорациям, но и новым символом доверия к российскому продукту.

ifoam уже выступает партнером отраслевых и общественных инициатив, выстраивая связку бизнеса и культурной повестки, в том числе при поддержке некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры. В этом смысле бренд демонстрирует модель, как «новая» российская бытовая химия может быть одновременно быстрой, ответственной и ориентированной на человека — от состава до смыслов.

При поддержке АНО «Русская культура».