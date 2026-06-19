Интересная и полезная экскурсия для студентов Московского Политеха состоялась по приглашению Мосгордумы. Ребятам рассказали об истории столичного парламента, его целях и задачах. Студенты познакомились с историей столичного парламента, посетили Музей и зал заседаний, узнали, как принимаются решения, влияющие на развитие Москвы, и обсудили возможности участия молодёжи в общественной жизни города.

Шараев Иван, студент группы 241-338: «Было интересно узнать про историю здания, его архитектуру, узнать, чем обусловлены те или иные архитектурные решения. Мы посетили Музей и зал заседаний Мосгордумы, прогулялись по парку. Спасибо за интересную экскурсию, и будем рады принять участие в следующих мероприятиях».

Взаимодействие вузов с компаниями и органами власти - важная часть как образовательного процесса, так и внеучебной деятельности, так как помогает студентам больше узнать о том, как построить свою будущую карьеру, и как их знания и навыки могут быть применены на благо всего общества.