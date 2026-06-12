4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума во дворе музея Кунсткамеры прошло торжественное мероприятие к 165-летию журнала «Вокруг света». Вечер объединил около 300 гостей — представителей власти, науки, культуры, бизнеса и медиа.

Пространство музея превратилось в путешествие сквозь эпохи: «Кабинет редких писем» (открытки в будущее), мастерская «Печать первооткрывателя» (бирки из кожи и латуни), выставка архивных обложек XX века, экспозиция «Вокруг Света с Роскосмосом» (снимки России с МКС), а также экскурсии по Башне Кунсткамеры с Готторпским глобусом-планетарием.

Важной частью вечера стала экспозиция платков-картин бренда «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной. Гостям представили три работы, посвященные культурному наследию России: «Русское сердце», «Сибирская коллекция Петра I» и «Каменный цветок». В основу произведений легли мотивы древнерусского искусства, архивные материалы, эпоха Петра I и культурное богатство регионов — от Сибири до Урала. Проект выставок «Русские в моде» поддержан Президентским фондом культурных инициатив и приурочен к Году единства народов России.

Среди гостей мероприятия: заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, вице-губернатор Томской области Василий Потёмкин, гендиректор «ВымпелКома» Сергей Анохин, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, немецкий пианист Юстус Франц, телеведущая Юлия Барановская и другие.

Официальную часть открыли президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев и директор Кунсткамеры, академик Андрей Головнев, отметив многолетнюю связь журнала и музея. Ведущей выступила Светлана Зейналова. Кульминацией вечера стало выступление солиста Большого театра Кирилла Сикоры.