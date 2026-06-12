8 июня 2026 года на площадке Strawberry Fields Golf Club в Ленинградской области состоялась церемония награждения лауреатов премии «Мосты бизнеса – 2026» – ключевого события делового календаря, которое объединило собственников компаний, топ-менеджеров, экспертов, представителей общественных организаций и федеральных и региональных СМИ и продолжило деловую повестку ПМЭФ.

Стратегическими партнёрами премии в этом году выступили ФК «Зенит», Технопарк «Сколково» и АО «Альфа-Банк». В рамках церемонии было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между оргкомитетом премии и технопарком «Сколково», открывающее новые направления для совместных проектов в 2026–2027 годах.

Премия организована при поддержке делового журнала BUSINESS CODE, а суммарный охват информационной кампании превысил 1,5 млн человек. В 2026 году церемония впервые прошла на территории одного из крупнейших гольф-комплексов Северо-Запада, где для гостей подготовили экскурсию по гольф-полю, мастер-класс по гольфу и специальную экспозицию чемпионского кубка ФК «Зенит».

Чемпионский кубок «Зенита», завоёванный клубом в мае 2026 года, был представлен директором по VIP и розничным продажам Ильёй Шадханом и футболистом Алексеем Игониным, который провёл автограф-сессию для гостей. Особую атмосферу вечера сформировал конкурс красоты NABI STARS QUEEN: модели с «крыльями ангелов» встречали гостей, а дамам дарили браслеты из живых цветов.

Почётными гостями церемонии стали телеведущий Дмитрий Дибров, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, музыкант и продюсер Игорь Сандлер, актрисы Анна Банщикова и Мария Жиганова, актёр Дмитрий Блажко и другие представители культуры и общественной жизни. Благодаря насыщенной программе премия объединила деловую повестку, светский формат и lifestyle‑компонент.

Премия «Мосты бизнеса – 2026» традиционно отмечает руководителей и собственников компаний, добившихся значимых результатов в своих отраслях, и служит площадкой для обмена опытом и формирования новых партнёрств. В этом году лауреатами стали представители бизнеса из Санкт‑Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Республики Крым.

Среди отмеченных участников: Денис Груздев (GRUZDEV TREND) как «Бизнес-лидер года» за развитие единственного российского бренда полного цикла в нитевой имплантологии и Татьяна Никитина («Дентал Премиум») за устойчивость бизнеса, системное лидерство и социально значимые инициативы. В блоке «Бизнес-проект года» награды получили, в частности, Алёна Гольберт (El Egoisto) за эксклюзивные вечерние образы, а также Анна Воронцова (КСК «Вента-Арена» и СКК «Байдарский») за проекты полного цикла в конном спорте и агротуризме.

В блоке специальных наград отмечена Юлия Шевчук (AURORA luxe) за лучшую капсулу одежды для бизнес-леди от российского бренда и Андрей Столяров («Грани улыбки») за доверие пациентов и высокий стандарт сервиса. Отдельный блок GOLF-наград подчеркнул растущую роль гольф-индустрии и связанных с ней сервисов.

Среди лауреатов golf-направления: Богдан Мулыкин («Лунка») за технологический вклад в гольф-индустрию и российское IT-решение для гольфистов, Денис Куанышевич (программа EMBA «Управление и экономика в гольф-индустрии») за первую в России Executive MBA для гольф-индустрии, Анна Захарина (THISTLE) за развитие гольф-моды и Мария Солонина (пространство Go Golf) за вклад в популяризацию гольфа и создание деловой экосистемы GoGolf.

По словам основателя премии Олеси Дмитриевой, «Мосты бизнеса» становятся своеобразной летописью талантов и идей, где рождаются прочные деловые связи и новые партнёрства. Церемония завершилась торжественным награждением, деловым общением и культурной программой и стала одним из ярких событий делового сезона в дни ПМЭФ‑2026.