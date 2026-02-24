Интервью с Екатериной Горьковой, лицом и сердцем салона Belfaso

Мы встречаемся с Екатериной Горьковой в старинном особняке купца Батаева в историческом центре Нижнего Новгорода. Здесь, в пространстве с высокими потолками, лепниной и зеркалами, живёт салон свадебной моды Belfaso — единственное представительство легендарного бренда.​

Сегодня Екатерина руководитель салона, предприниматель, дизайнер, модель, юрист, автор десяти книг, благотворитель и человек, который говорит о моде как о языке души, а не о наборе трендов.​

«Случайности неслучайны»: как Belfaso вошёл в жизнь

MODA.RU:

Как бренд Belfaso появился в твоей жизни?

Екатерина:

Хороший вопрос. Пришла случайно и при этом неслучайно. Это было стечение обстоятельств. Более десяти лет назад в Belfaso я работала моделью. Первые шаги в модельной карьере я делала на подиуме именно в платье Belfaso.​

Когда я закончила модельную карьеру, вернулась в Россию, в свой родной город и стала смотреть, где мне будет так же хорошо и комфортно, как в моём модельном мире. Я увидела, что Belfaso нуждается во мне, а я — в нём. Мы, наверное, увидели друг в друге огонь, тот, который необходим.​

Я пришла в момент, когда бренду исполнилось 40 лет, и со своим мировоззрением дала ему новое дыхание.​

Салон-особняк и «домашняя антуражная» атмосфера

MODA.RU:

Какие изменения случились с салоном после твоего прихода?

Екатерина:

Сегодня я отвечаю за единственный в мире салон, который является живым представительством бренда Belfaso и всех его линий — от классической Belfaso до элегантной Milva, минималистичной Twiggy и романтичной Rima Lav.​

В салоне с моим появлением произошли огромные изменения — от внешнего облика до политики. Мы впервые открыли невестам полный доступ к платьям. Раньше платья выносились поштучно, сейчас любая невеста может пройти, посмотреть, подойти, потрогать. Идёт более индивидуальный подход. Платье может полностью видоизмениться, если невеста этого захочет.

У нас более камерный подход, чем у других. Домашняя обстановка, но в то же время антуражная — мы ведь находимся в историческом особняке. И при этом мы производители, нам важно, чтобы коллекции были продаваемыми и в Нижнем, и в Москве, и по всей России, и за её пределами. Наши платья продаются в США, Испанию, Италию, Турцию и многие другие страны.

Про невест, нервы и психологию

MODA.RU:

Ты сталкиваешься, наверное, и со сложными ситуациями с клиентами.

Екатерина:

И постоянно. Свадьба — приятное, но нервное мероприятие. Сегодня платье нравится, завтра «перенравилось» — и надо мягко решить, иногда поменять платье за пару часов до свадьбы. Бывает, что невеста глубоко в положении, ей тяжело, а она всё равно хочет чувствовать себя королевой. Бывает, что девушка сильно худеет от нервов — и мы за пару дней перешиваем платье, сидим ночами, как в сказке про Золушку, чтобы в её самый важный день всё было безупречно.

О трендах, платьях и сердце

MODA.RU:

Куда двигаются свадебные тенденции?

Екатерина:

Тренды до России доходят медленно. Вещи, которые я рекламировала в Азии, мы ввели в коллекцию только через три-пять лет. Но моё мнение: не стоит гнаться за трендами и блогерами. Я всем своим невестам говорю: не гонитесь вы за этим. Найдите своё платье — то, которое вам приснится, в котором вам будет комфортно, которое будет подходить вашей площадке и тематике вашего мероприятия.

Это платье вы наденете один раз в жизни, в нём будете блистать. Это история. Не надо её загонять в тренды. Надо просто идти за своим сердцем — и это будет самый правильный выбор. Да, тренды приходят, и мы их учитываем, но главный тренд — удобство и уникальность. Сейчас можно стать не «какой-то обычной», а уникальной невестой, отражением самой себя.

«Вселенная не имеет бюджета. Мечтайте, желайте и достигайте»

У Екатерины за плечами юридическое образование, опыт практикующего юриста, собственный бренд белья, две ветеринарные клиники, работа с китайскими фабриками, более десяти написанных книг и десятки реализованных бизнес-проектов.

Екатерина:

Я очень упрямая. Этим упрямством города строить надо. Все вещи, которых я достигла, — чисто из-за моего упрямства. Я хочу — я получаю. Когда ты искренне чего-то хочешь, у тебя и талант рождается, и связи появляются, и мир начинает к тебе поворачиваться с другой стороны. Но проявлять это нужно с благих намерений, а не чтобы «загробастать» побольше.

Вселенная не имеет бюджета. Мечтайте, желайте и достигайте.

Китай: «там я научилась не бояться масштаба»

В моде Екатерина больше десяти лет. На её счету — жизнь в Азии и Европе, съёмки, контракты, работа с крупными брендами, в том числе с Moschino. Несколько лет Екатерина провела, работая моделью и предпринимателем в Китае.​

Екатерина:

Китай дал мне очень много. Я не отрезаю ни в коем случае всё то, что мне Китай дал, поэтому стараюсь его не то чтобы ставить на пьедестал, но это знаковый момент в моей жизни.​

Сначала это были вещи “своим и нашим”, потом пошли отгрузки для маленьких предпринимателей, потом — партии на маркетплейсы, потом я начала просто искать фабрики, заниматься выкупами, помогать тем, кто находился в России, чтобы облегчить им работу.​

Детство в библиотеке, цветы и язык сердца

Предпринимательский характер проявился ещё в детстве: букеты, виниловые пластинки, галстуки, работа в библиотеке.

Екатерина:

Мой первый бизнес — это цветы. Я у бабушки в деревне рвала букеты у соседей и продавала. Возможно, поэтому так люблю цветы сейчас. Букеты у меня стоят месяцами: я за ними слежу, подхожу, разговариваю — превращаюсь в такую феечку.

В библиотеке мне сначала понравились не книги, а то, как библиотекари выписывают каждому свою книжечку. Но потом я начала читать. По 100–300 страниц, впитывала как губка. Для меня это стало как наркотик — именно читать, перелистывать страницы.

Про животных она говорит так же тепло, как про людей и платья.

Я с детства таскала всё домой. Котята, хомячки, собаки, кошки — всегда. Мне однажды сказали: у каждого свой язык — русский, английский… Но есть один уникальный язык, который люди забыли, — язык сердца. На нём разговаривают все: животные, цветы, люди, дети. На нём умеют говорить все по рождению, но с ростом многие забывают. А я, наверное, могу сказать, что не забыла и до сих пор на нём разговариваю. Даже когда припарковалась и говорю машине: «Спасибо». Да, звучит странно, но это я.

Рина Хвэй: «часть меня, которая пишет книги»

MODA.RU:

В какой момент появилась Рина Хвэй?

Екатерина:

Это было очень давно и неправда, — улыбается.

Моё китайское имя — Чахвэй. Я не знаю, почему меня так назвали, на какой‑то из съёмок просто сказали: “Ты будешь Чахвэй”. Ну и так пошло. Хвэй — это от моего китайского имени. А Рина — это Катеринам.​

В период контрактов, карантинов меня, грубо говоря, заперли в четырёх стенах, но мне нужно было проявляться. Любой творческий человек с ума сойдёт, если он не будет проявляться. Я нашла выход: стала писать книги, о которых всегда мечтала. Да, у меня издано десять книг. И так легко и непринуждённо родился мой бренд нижнего белья. Это была отдушина, по любви.​

Семья, опора и принятие себя

За готовностью рисковать и менять страны стоит очень крепкий фундамент — семья.

Екатерина:

У меня шикарные отношения с родителями. Обычно папы растят дочек принцессами, мой растил меня сразу королевой. Мама — мудрость, папа — сила. От мамы мягкость, от папы твёрдость, и всё лучшее я взяла от них.

Моя самая близкая подруга — младшая сестра. Я точно знаю, что она никогда не отвернётся. Это бесценно.

Родители однажды сказали: «Если бы мы тебя не пустили, ты бы жалела. А мы бы жалели из-за того, что ты жалеешь». И ещё: «Если ты ошибёшься, мы примем твою ошибку и поможем её решить. Нельзя жить без ошибок. Главное — научиться их исправлять и идти дальше».

Я приняла всю себя. Твёрдую и мягкую, гибкую и «ни фига не гибкую», стойкую, упрямую, нежную и податливую. Принимайте как хотите. Я — женщина. Не хотите — не ешьте, как я люблю говорить. Такая, какая я есть.



Сейчас, в мире ИИ, Instagram-моделей и немножко переделанных трендовых красот, я остаюсь, слава Богу, уникальной. Уникальность в наше время — редчайшее событие. А я ему полностью отвечаю.

Мне в себе нравится то, что я просто есть — и всё. Что надо, оно притягивается. А всё, что я могу дать, я с большим удовольствием отдаю этому миру.

Настоящее женское и настоящее мужское

MODA.RU:

Ты говорила, что утончённое становится роскошью. Что такое, по-твоему, настоящее женское?

Екатерина:

Настоящее женское — это утончённость. Её мало. Женщины — уникальные существа, настолько многогранные… Их надо ценить, уважать, любить, носик целовать и цветочки дарить.

MODA.RU:

А настоящее мужское?

Екатерина:

Ответственность. Сейчас популярно мнение, что никто никому ничего не должен. Да, есть здоровый эгоизм. Но всё-таки это право младенца. Начнём с того, что мы берём ответственность за самих себя. А мужчина — ещё и за свои слова. Это про правдивость, открытость, отсутствие лжи и предательства.

Ответственность даёт женщине чувство безопасности. Иначе о какой безопасности речь?

«Всего было много. И это только начало»

Тридцати ещё нет, но в жизни Екатерины уже было всё: международная модельная карьера, свои ветеринарные клиники, бизнес-проекты, книги, переезды, резкие развороты и болезненные личные истории.

Екатерина:

У меня был настолько шикарный путь, меня было всё — плохие моменты, хорошие. Это та история, с которой можно сидеть ночами с внуками и рассказывать. И это только до тридцати. Сейчас я вхожу в свой самый прекрасный возраст: когда ты ещё красива, ухожена, молода душой и телом, но у тебя уже есть твой багаж.

Лёгкость осознанная ценнее, чем просто юношеская. Когда с человеком можно и помолчать, и поговорить. Я уже многое сделала, и у меня логичный вопрос: что дальше? Я эту бурю не боюсь, я её очень хочу. И да, я знаю, что это, но не скажу.

«Выберу всё сразу»

Сегодня Екатерина руководит салоном Belfaso, мечтает о полном метре в кино и продолжает считать, что выбирать между своими гранями не обязательно.

Екатерина:

Модель или актриса? Для меня актёрство — это следующая сцена и уровень моды. Если я стану актрисой, у меня будет больше оснований транслировать своё видение, стиль, мировоззрение в массы. Но творческая жилка останется со мной в любом случае. Я всегда буду связана с модой — с брендом своим или не своим, как консультант или как лицо. Это меня не отпустит никогда.

Если у меня будет выбор — имя в моде или в кино?

Выберу всё сразу. А что будет — посмотрим.

«Я не двигатель моды, я её посланник»

MODA.RU:

Если бы тебе пришлось коротко описать свою миссию в моде?

Екатерина:

Красота должна быть интеллигентной — как мне кажется. Я тот редкий представитель этого. Я за интеллигентную красоту, за честность с собой, за то, чтобы каждая женщина в своём платье была отражением самой себя, а не чужих ожиданий. Моё дело — видеть и вести за собой людей. В мире моды я всегда была, есть и буду. Я не двигатель моды, но я её посланник.

Фотографии из личного архива Екатерины Горьковой.