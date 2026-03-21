Осенне‑зимняя коллекция Julia Dalakian "Драма Шик", показанная на Московской неделе моды, выстроена как модный спектакль с чётким режиссёрским замыслом. Приглушённые природные оттенки — графитовый, глиняный, серо‑голубой, болотный — сталкиваются с мятными, пыльно‑розовыми и бежевыми, создавая тонкий контраст настроений.

Уникальные аппликации и авторская работа со швами делают вещи узнаваемыми даже без логотипа. Часть образов перекочует в костюмы спектакля «Великий Гэтсби. Прощание» Приморского драматического театра имени М. Горького, где Юлия Далакян выступает художником по костюмам, — редкий пример органичного диалога между театральной и подиумной модой в одном сезоне.