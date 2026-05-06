11 мая 2026 года в Москве, на одной из самых атмосферных площадок столицы — в «Театре на Трубной» (Неглинная, 29, стр. 1), состоится большой показ новых модных брендов в рамках проекта МКММ — Международного «Московского Конкурса Молодых Модельеров».

Международное Комьюнити Молодых Модельеров (МКММ) — социальный культурный проект в сфере моды, который уже более 15 лет ежегодно проходит в Москве, объединяя новых авторов и профессиональное сообщество индустрии. С 2020 года МКММ развивается в формате fashion-показов без конкурсной части: здесь презентуются коллекции как уже состоявшихся дизайнеров, так и молодых креативных брендов, для которых участие становится стартовой площадкой.

Сегодня МКММ — это некоммерческое комьюнити талантов, где выстраиваются профессиональные связи дизайнеров, предпринимателей, фотографов, блогеров, моделей, представителей медиа и деятелей культуры. На подиуме нового сезона свои коллекции покажут 18 брендов одежды, представив женские, мужские и детские линейки в авторском прочтении актуальной моды.

Традиционно МКММ задаёт идею года, формируя творческий вектор сезона. В 2026 году тема звучит необычно — «Иные среди нас»: не про фантастику, а про внутреннее ощущение и людей, которые остаются чуть в стороне от привычного, но именно этим задают новое качество взгляда на мир. Это манифест тех, кто видит глубже, чувствует острее и создает не из трендов, а из состояния, превращая одежду в язык высказывания.

Коллекции сезона заявлены как эмоциональные и выразительные: они говорят, спорят, оставляют след и подчеркивают право быть собой — даже если это означает быть «другим». Подиум МКММ в этом году станет пространством для моды как искусства выбора и личного кода, где каждый образ считывается как история и позиция.

Главным хэдлайнером взрослого блока показов выступит Freak-butik — проект, объединённый идеей перевоплощения повседневного образа во что-то новое, уникальное и дерзко-молодое. Фрик-бутик — это бренд одежды FB42 и собственное производство в Санкт-Петербурге, благодаря которому вещи по качеству максимально приближены к индивидуальному пошиву и создаются из натуральных и долговечных материалов. Бренд уже успел заявить о себе более чем в 50 странах мира, оставаясь при этом независимым авторским явлением.

Хэдлайнером детского блока станет модельер Наталья Советская, известная своими креативными коллекциями для медийных персон и блогеров. На подиуме она представит новую коллекцию, посвященную любви к России, а в роли звёздных моделей в показе примет участие семья Виторганов — Эммануил Виторган, его супруга Ирина, а также их младшие дочери Этель и Клара.

Многолетними партнёрами проекта являются ведущие вузы страны — Государственный университет управления (ГУУ) и Университет имени А. Н. Косыгина, которые предоставляют студентам уникальную возможность стажировок и участия в организации крупного культурного события. В рамках МКММ молодые специалисты получают практический опыт event-менеджмента, коммуникаций, креативного продюсирования и работы с брендами в реальных условиях профессионального рынка.

Ведущими мероприятия традиционно выступят Александр Сабанин — актёр театра и кино, телеведущий и спортсмен, и Виолетта Лаптенок — ведущая телеканала ТНТ. Их дуэт задаст динамику и тон вечера, объединяя на одной площадке профессионалов индустрии, знаменитостей и молодых талантов.

В числе приглашённых гостей и членов жюри заявлены:

Люси Пылаева — эксперт по моде на канале ТНТ, телеведущая, top fashion influencer;

Светлана Ключкина — светский журналист и ведущая в ИА «Национальная служба новостей»;

Эстель Семенчук — ведущая на телеканалах «РУ.ТВ», «Пятница» и других федеральных каналах, директор школы визажа и грима на «Мосфильме»;

Константин Андрикопулос — директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVE;

Антон Алфер — президент Федерации МОДА.РФ;

Александр Белов — эксперт по стилю;

Эммануил Виторган — советский и российский актёр театра и кино;

Ирина Виторган — российская бизнесвумен;

Алексей Егоров — создатель и бессменный ректор МХПИ;

Сергей Проханов — актёр, режиссёр, педагог, президент московского Театра на Малой Ордынке;

Лариса Преториус — продюсер кинофестивалей и культурных проектов, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов;

Оксана Лукьяшина — официальный представитель брендов FALKE и «Облик» в России;

Ирина Радченко — корреспондент «Матч ТВ», директор школы ораторского мастерства, основатель студий красоты Saint-Tropez;

Лара Швецова — продюсер ТВ и шоу-программ;

Леди Х — блогер, стилист, участница реалити-шоу на федеральных каналах, автор рубрики «Образ на миллион»;

Ирен Карпинская — светская львица, байер люксовых брендов;

Дмитрий Сидоров — член Союза дизайнеров Москвы, модный эксперт, автор книги «Сила в ресурсе»;

Илья Тихонов — руководитель объединённой редакции и рекламного агентства ModaNews+Moda247.

Расписание 11 мая

18:00 — сбор гостей

18:30–19:30 — бьюти мастер-класс Новикова Муа

19:00 — открытие фото-зоны и Market Place

20:00 — начало показов

22:00 — окончание мероприятия

МКММ 2026 приглашает гостей, представителей индустрии и медиа стать частью яркого fashion-вечера, где на одной сцене встречаются новые имена, признанные бренды и сильные творческие высказывания о времени, стиле и выборе быть собой.