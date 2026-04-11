В этом сезоне Московской недели моды бренд Yana Besfamilnaya вывел на подиум, пожалуй, самый «зелёный» показ — коллекцию, в которой ключевым визуальным и тактильным кодом стал мох и свежескошенная трава. Образы — топы, юбки, корсеты, боди и аксессуары — выглядят так, будто их только что собрали на лугу: сочный зелёный цвет и фактурные нити создают эффект «одежды‑газона», а стилизация отсылает к лету, теплу и абсолютной расслабленности.

Палитра коллекции не ограничивается зелёным: рядом с «травяными» вещами появляются пепельные, пудрово‑розовые, коралловые, молочные и небесно‑голубые оттенки — этот мягкий градиент переводит коллекцию из чистого арт‑стейтмента в полноценный летний гардероб. Силуэты строятся на многослойности и трансформации, что является фирменной чертой бренда: каждая вещь задумана так, чтобы менять настроение в зависимости от стилизации, а не работать «один раз на подиуме».

При этом эстетика показа напрямую связана с тем, как сама Яна Бесфамильная смотрит на индустрию. В интервью она говорит о том, что сегодня худоба становится маркером обеспеченности — доступ к персональным тренерам, питанию, времени на уход — и что мода перестала быть просто про «красиво», став полем для демонстрации социального статуса и давления норм. Бренд сознательно отвечает на это иронией и телесной свободой: и «травяные» фактуры, и объёмные формы в новой коллекции работают на ощущение удовольствия от тела, а не на подгонку под жёсткий стандарт.

Худоба теперь признак того, что ты обеспеченный человек

С 2016 года Yana Besfamilnaya выстраивает свой ДНК вокруг «ироничной сексуальности»: женственность здесь не отделена от комфорта и самоиронии, а многослойные образы и трансформеры позволяют героине меняться так же быстро, как меняется город вокруг неё. Бренд работает по принципу see‑now‑buy‑now и придерживается устойчивого подхода: без натурального меха и кожи, с небольшими тиражами и бережным отношением к ресурсам.

Показ на Московской неделе моды стал для бренда логичным продолжением этой философии: мох, трава и «зелёные» фактуры — не только про эффектный визуал, но и про возвращение к тактильности, природе и телу, которое имеет право быть живым, разным и непричесанным, даже если вокруг мода всё чаще подчеркивает обратное.

