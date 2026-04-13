Не нужно ждать лета, чтобы мерить летние туфельки - эту мысль транслирует посетителям универмага Trend Island поп-ап PRÓDAN, сделанный в виде гигантского кремового торта. Только вместо вишенок у этого чудо-десерта – туфельки из летней коллекции бренда.

Мария Бирюкова, креативный директор и основательница PRÓDAN, сделала новую коллекцию с четким ДНК своего бренда: никакой базы – только «дофаминовые» пары, от которых настроение взлетает на седьмое небо.

Мюли "Царевна" - идеальный способ заявить о своем сказочном происхождении, не прибегая к кокошнику. Зеленые перья деликатно намекают, что ты - Василиса Прекрасная с характером Василисы Премудрой. Подходит для тех, кто ждет своего Ивана-царевича, но пока не готов ради него покидать зону комфорта.

При создании туфель "Круэлла" ни один далматинец не пострадал. Графичный принт для тех, кто любит определенность: мир делится на черное и белое, а лето - на "до" и "после" этой покупки. Слиться с толпой уже не получится: ты всегда будешь в центре внимания.

Босоножки "Сердцеедка" – пара-предупреждение. Для тех, кто знает цену своему "кусь". Змеиный принт тонко намекает на твою мудрость или на твой характер, тут уж как кому повезет, а алое сердце из кожи питона - твой трофей. Ты привыкла добиваться своего, оставляя за спиной легкое шипение завистниц. Стилизовать исключительно с высоко поднятой головой и царственным спокойствием.

Мюли "Лимонный щербет" – любимый десерт, который точно не навредит фигуре. Мягкая замша в лимонном цвете добавит любому образу приятную "кислинку". Пара создана для завтраков на террасе: они выглядят настолько аппетитно, что от десерта можно отказаться с легким сердцем.

Если бы сахарная вата решила стать обувью, она превратилась бы в мюли "Розовый разговор". В этих туфельках невозможно спорить, ругаться или платить налоги - в них хочется только порхать и требовать шампанского. Перья будут эффектно подметать все сомнения в вашей неотразимости.

Насладиться изысканными и лимитированными "десертными" парами от PRÓDAN можно до конца апреля эксклюзивно в универмаге Trend Island в ТРЦ «Авиапарк».