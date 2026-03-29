В Москве прошёл очередной «Весенний бал» – светский вечер, который уверенно закрепил за собой статус одного из самых утончённых и модных событий сезона. Театр «Школа современной пьесы» на один день превратился в площадку, где сцепились воедино высокая мода, искусство, детское творчество и большая столичная тусовка.

В зрительном зале собрались представители деловой и культурной элиты, публичные персоны, их семьи и юные участники показов. Уже с порога гостей встречала атмосфера праздника: софиты, безупречно выверенные образы, много детского смеха и тот самый столичный глянец, ради которого сюда и приходят.

Официальную часть вечера открыли известный российский кинорежиссёр, актёр, продюсер и телеведущий Сергей Гинзбург и актриса театра и кино Ольга Виниченко. Они задали тёплый, интеллигентный тон встрече. Традиционным ведущим бала вновь стал певец, композитор, актёр и продюсер Владимир Брилёв, а его очаровательной соведущей выступила воспитанница Академии стиля Diamond Kids Мария Воронкова, органично чувствующая себя на сцене.

Со сцены к гостям обратились кинорежиссёр и телеведущая Валерия Гай Германика, основатель и директор Академии стиля Diamond Kids, дважды удостоенной Grand Prix за проект Star Generation, Елена Эпельбаум, а также создатель и издатель светского глянца Babyer Magazine и руководитель продюсерского центра Vlas Production Group Ольга Власенко. В своём приветственном слове Ольга напомнила, что мода и искусство давно существуют не параллельно, а в тесном творческом союзе: художники расширяют горизонты дизайнеров, участвуют в создании коллекций haute couture, а мода, в свою очередь, помогает говорить об искусстве с новой, молодой аудиторией понятным ей визуальным языком.

Программа вечера была построена как чередование концертных номеров и fashion-показов. Со сцены звучали песни в исполнении Владимира Брилёва, Алексея Осичева, Сурена Платонова и любимой детской героини Куклы Тани, создавая ощущение живого музыкального шоу, а не формального выступления.

Подиум этого вечера стал настоящей витриной актуальной детской и подростковой моды. Свежие, дерзкие и запоминающиеся образы предложил бренд Alessandro Borelli – марка подростковой одежды, известная смелыми идеями, характерным силуэтом и умением работать с трендами без потери индивидуальности. Новые коллекции сезона представила сеть магазинов «Империя Детства»: зрители увидели модели от MSGM, Diesel, Sprayground и ряда других культовых итальянских брендов, которые формируют повестку в сегменте моды для детей и тинейджеров. Российскую моду на подиуме представили бренд премиальной женской одежды SUMARA и модный дом Елены Мелякиной, добавив в визуальный ряд элегантность, статус и женственность.

Информационную и репортёрскую составляющую события усилила юная журналистка Babyer Magazine Лера Комиссарова: она брала интервью у звёздных гостей прямо на площадке, ловко сочетая детскую непосредственность и настоящий профессиональный интерес. Лицом «Весеннего бала 2026» организаторы выбрали Майю Даниличеву – её образ стал визуальным символом мероприятия, соединяющим юность, стиль и уверенность в себе.

Среди гостей вечера можно было встретить немало известных персон. Внимание прессы и публики привлекали адвокат и писатель Ида Достман, президент бизнес-клуба Avanti Рахман Янсуков, а также пластические хирурги Халид Керимов и Сагид Кимпаев, чьи имена хорошо известны в профессиональной среде. Их присутствие ещё раз подчеркнуло высокий статус бала и его востребованность в деловых и светских кругах.

Организаторы «Весеннего бала» – Елена Эпельбаум и Ольга Власенко – отдельно поблагодарили партнёров и команды, без которых такой масштабный проект был бы невозможен. Яркие номера творческого коллектива Roller Dream и танцевальной школы-студии «ДиХаус» придали шоу динамику: тщательно поставленная хореография и работа с музыкой сделали каждый выход на сцену маленькой историей.

Для детей этот вечер запомнится не только подиумом и выступлениями. «ФиксиПарк», первый в России парк развлечений по мотивам популярного мультсериала «Фиксики», подготовил для юных гостей пригласительные билеты, превратив бал в настоящее приключение. Московский государственный музыкальный театр Надежды Георгиевны Бабкиной «Русская песня» пригласил детей и родителей на свои спектакли, продолжив культурную линию вечера за пределами одного события.

Салон красоты Plenium Beauty, ориентированный на приватный сервис и внимательное отношение к каждому визиту, предоставил сертификаты-приглашения, а сеть санаториев и медицинских спа-клубов «Ревиталь», входящая в число ведущих центров детокс-программ в России, выступила партнёром бала. Таким образом, тема красоты и здоровья получила логичное продолжение – от ярких нарядов и сценического света до заботы о благополучии гостей в долгосрочной перспективе.