28 мая 2026 года в легендарном петербургском клубе Soprano прошел большой сольный концерт АЛЕКСАНДРА ШТОРМА, широко известного как основатель Dress Code – первого российского fashion magazine, признанного во всех мировых столицах моды. В рамках программы шоу был презентован альбом артиста под названием «ЦУ-Е-ФА», а еще прозвучали дуэты с дружественными артистами, каждый из которых также исполнил в собственные композиции.

Особая роль в мероприятии была доверена специальной гостье события – певице НАТАЛИ ВАЛЬКОНТИ, взявшей на свои хрупкие плечи почти половину программы!

В частности, был презентован новый сингл Натали Вальконти и Александра Шторма под названием «Разные лестницы систем», написанный юной, но невероятно талантливой автором Евгенией Жуковой, которая в свои (всего то) 18 лет пишет музыку, способную, по словам исполнителей, стать тем самым мостиком к сердцам молодого поколения меломанов.

Также в концерте приняли участие целый ряд музыкантов, танцоров, профессиональных моделей (апелляция к четверти века, отданных Александром Штормом миру высокой моды) и даже артисты цирка Fantacity. Режиссировала процессом знаменитый постановщик фешен-шоу Анна Гущина.

В шоу приняли участие: Чарли Шайтер (псевдоним саунд-продюсера Шторма и автора большинства его композиций Александра Фёдорова), российские певица Юля Мак и невероятная Катерина Красильникова, подарившая Александру Шторму дуэт под названием «Даже если не будем вместе», который они исполнили на концерте впервые, читая текст с листа, так как даже не успели его выучить (это выступление, к слову, качественно подсветило формат живого звука). А также композитор и автор нескольких ключевых композиций Шторма – Элина Самарина, приехавшая специально на петербургский концерт из Москвы.

Кроме уже упомянутых артистов цирка Fantacity, на сцене SOPRANO в этот вечер блистали танцевальный дуэт «Делюкс», модели агентства Fashion Point и непревзойденные танцоры Евгения Войтенко и Виталий Фёдоров.

В числе знаменитостей и светских львиц, посетивших мероприятие: Ольга Морозли, Ольга Орлова, Виолетта Кроо, Оксана Попугаева, Максим Соболев, Жанна Политова, Лариса Муромец, Василиса Демидова, Руслан Газямов, Инга Керен, Катерина Скачкова, Татьяна Вагнер, Валерия Басова, Анна Елина, Эдуард Алиев (Георг Злой), Анастасия Троицкая, Мила Сукиасян, Дмитрий Шевченко, Оксана Шаптала, Ирина Гоголь, Ольга Вублевская и другие.

Ссылка на альбом «ЦУ-Е-ФА»: https://band.link/zuefa