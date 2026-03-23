В третий день Московской недели моды в Манеже петербургский модный дом Kisselenko показал, как деконструкция может работать не как радикальный жест, а как язык интеллигентной, универсальной одежды. Коллекция построена почти полностью на «чёрном свете» и сложном крое: вместо очевидных цветов — игра фактур, вместо громких принтов — работа с плоскостью и объёмом.

Тиснёные материалы, декоративные складки и акцентные рельефы делают силуэты живыми, но не перегруженными — вещи читаются многослойно, а не театрально. На подиуме дизайнер Лилия Киселенко доказывает, что грамотная деконструкция не разрушает привычный гардероб, а расширяет его: один и тот же жакет или платье легко вписывается и в дневной, и в вечерний сценарий.​

Образы дополняла обувь O'SHADE, официального обувного партнёра Московской недели моды, что добавило коллекции ещё один уровень универсальности — от подиума до городских улиц. В сумме показ Kisselenko стал для третьего дня тем самым «чёрным якорем», который собирает вокруг себя кружево, глянец и цифровые эксперименты других участников, задавая строгий, но очень современный ритм.

Фотографии предоставлены организаторами.