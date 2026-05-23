Парадокс российского рынка спортивной одежды: развитие упирается в импорт, кадры и разрыв между модой и экономикой

17 мая 2026 года на выставке «Спорт. Спорт. Спорт» Народный фронт и АНО «Лига Героев» провели дискуссию «Индустрия спортивной одежды и экипировки в России» с участием экспертов, производителей, дизайнеров, представителей науки и бизнеса.

Исследование, проведенное командой «Народный фронт. Аналитика», зафиксировало, что массовый сегмент на рынке спортивной одежды и экипировки развивается, а высокотехнологичный по-прежнему сталкивается с серьезными ограничениями. Одна из ключевых проблем отрасли сегодня – нахождение баланса между дизайном, функциональностью и себестоимостью продукции.

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика», представила результаты экспертного опроса более 200 представителей отрасли и обозначила ключевой конфликт рынка: «Красивая и функциональная одежда не всегда попадает в те ценовые рамки, которые позволят всем желающим приобрести ее».

Среди системных проблем также контрафакт, зависимость от зарубежных технологий, кадровый голод, неравные условия конкуренции с иностранными товарами на маркетплейсах, снижение рентабельности производства.

Артём Артемьев, вице-президент «Опоры России», основатель компании Айрон Кинг, привёл данные опроса предпринимателей из 86 регионов: 86% отметили, что вести бизнес стало сложнее, 73% что снизилась рентабельность.

Виктория Андреянова, художник-модельер, основатель дома моды Victoria Andreyanova, указала: «Сегодня в России бум локальных марок, но это дизайн фасада, а не индустрии. Мы научились красиво стилизовать и продвигать продукт, но остаемся критически зависимы от зарубежной технологии: от ниток и станков до софта для лекал. Без восстановления собственной текстильной химии и станкостроения российский fashion-дизайн обречен оставаться производной от зарубежной сырьевой базы».

При этом эксперты отмечали и сильные стороны отрасли. Российские компании уже занимают заметные позиции в производстве экипировки для условий экстремального холода, запускают собственные высокотехнологичные мембраны и начинают локализацию материалов, которые десятилетиями закупались за рубежом.

Евгения Лазарева, член Центрального штаба Народного Фронта, генеральный директор «Маманонстоп», назвала спортивную одежду единственным растущим сегментом текстиля. При этом, однако, заметила, что есть проблемы с кадрами – сложно найти не швей, а операторов современных станков.

Отдельно обсуждалась роль развития спорта как драйвера индустрии. Именно профессиональный спорт формирует запрос на новые технологии, материалы и дизайн, которые затем переходят в массовый сегмент.

Алексей Столяров, блогер, предприниматель, основатель бренда EasyWay, рассказал о массовом потребителе: «Бег стал нереально модным, марафоны звучат во всех СМИ». Запрос аудитории прост: «Простая классная одежда за адекватные деньги, российская по духу».

Практически все участники сошлись в одном: спортивная одежда сегодня – это одновременно технологии, промышленность, маркетинг, мода и часть спортивного суверенитета страны. И конкурировать здесь придется не только по цене, но и качеству, узнаваемости и в области смыслов.

Андрей Бурматиков, независимый эксперт, объяснил, как синтез трёх направлений, Performance, Athleisure и Outdoor, создаёт мейнстрим, на котором зарабатывают мировые гиганты дизайна. «Можно использовать одни и те же материалы, но придавать им совершенно разное звучание через принты, детализацию, коллаборации».

В рамках дискуссии также выступили Евгений Румянцев, советник генерального директора ГК «Меркурий», Алексей Гребцов, председатель правления Russian Outdoor Group и Денис Водов, директор центра инновационных компетенций РГУ им. А.Н. Косыгина.