Традиции становятся новым языком моды. Международный фестиваль «От ремесла к подиуму» возвращается в Рязань 18 июля 2026 года — с обновленной концепцией, усиленной образовательной программой и акцентом на культурную идентичность.

18 июля 2026 года Рязань вновь станет точкой притяжения для профессионалов модной индустрии и мастеров народных художественных промыслов: здесь пройдет II Международный фестиваль «От ремесла к подиуму». Проект продолжает выстраивать диалог между традиционным ремеслом и актуальным дизайном, формируя новую повестку на стыке культуры и индустрии.

Дебют фестиваля состоялся в августе 2025 года на площадке Рязанской ВДНХ и сразу заявил о себе как о значимом профессиональном событии. Он объединил дизайнеров, ремесленников, экспертов и широкую аудиторию, став площадкой для обсуждения интеграции культурного наследия в современную моду.

Организаторами выступают Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий Рязанской области» и ООО «Резиденция традиций». Сегодня проект рассматривается как важный элемент развития креативной экономики региона и инструмент формирования актуальной культурной повестки.

По словам руководителя Центра развития креативных индустрий Евгения Кириченко, первый фестиваль продемонстрировал высокий интерес профессионального сообщества к теме взаимодействия традиций и дизайна, подтвердив востребованность подобных инициатив.

Фестивальная программа открывалась погружением в локальный контекст — гости начинали знакомство с проектом в «Резиденции традиций», где проходили экскурсии, посвящённые народным художественным промыслам Рязанской области и их современным интерпретациям.

Одним из центральных событий стала выставка «Культурный код. Истоки». В экспозицию вошли арт-объекты и проекты, раскрывающие визуальный язык региона: от «Вышитой карты Рязанской области» до коллекций украшений, текстиля и реконструкций исторического костюма XIX–XX веков.

Деловая программа сосредоточилась на практических аспектах сотрудничества между мастерами, дизайнерами и производителями. Участники обсуждали новые форматы коллабораций и модели интеграции народных промыслов в современную индустрию.

Кульминацией стал гала-показ, в котором были представлены 11 коллекций и порядка 100 образов — от реконструкций исторического костюма до современных дизайнерских решений, вдохновленных традиционными мотивами.

Международное участие подчеркнуло статус фестиваля как платформы для межкультурного и профессионального диалога.

Опыт первого года закрепил за проектом статус точки сборки для представителей разных направлений — от ремесленников до предпринимателей и дизайнеров.

В 2026 году фестиваль продолжит развитие темы, сосредоточившись на единстве народов России и отражении локальной идентичности в моде, дизайне и художественных практиках.

Как отмечает советник по развитию культурного наследия и народных художественных промыслов Екатерина Анисимова, в новом сезоне особое внимание будет уделено образовательной программе и расширению взаимодействия между участниками индустрии.

Прием заявок стартовал 1 мая 2026 года. К участию приглашены дизайнеры, бренды, творческие объединения, образовательные учреждения и мастера народных художественных промыслов.

Подробности и условия участия доступны на официальном сайте проекта: remeslopodium.ru