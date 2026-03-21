Якутский модный дом INNIKI на Московской неделе моды представил коллекцию "Архитектура цветения", созданную в коллаборации с агентством «Эйгэ.со» и посвящённую культурному коду Якутии. Линейка выстроена на контрасте строгих геометричных силуэтов и деликатных флористических мотивов: на структурном основании "сидят" принты, нашивки и рюши, которые напоминают о северном цветении, хрупком, но упрямом по своей природе.​

В палитре преобладают глубокие тёмные гаммы — чёрный и графитовый, которые дизайнеры разбавляют белым, терракотовым и пыльно‑розовым оттенками, визуально отсылающими к свету на снегу, коре деревьев и северным закатам. Такой цветовой баланс делает коллекцию универсальной для осенне‑зимнего сезона: базовая тёмная база даёт ощущение «опоры», а акцентные тона собирают образы в цельную историю, не перегружая их.​

Якутский бренд активно заявляет о себе и на международной арене. Дизайнер и основательница INNIKI Изабелла Дордосова недавно показала коллекцию "Дельта" и совместный с ювелирным домом «Киэргэ» проект "Симфония вечной мерзлоты" на Неделе моды Средиземноморья в Валенсии, где одежду дополняли украшения по дизайну Саргыланы Ымыы и Августины Филипповой. Проект строится на трёхуровневой мифологии — «верхний мир» со светом и воздушными нарядами, "срединный мир" с комфортной повседневностью в природных оттенках и «нижний мир» с геометричными силуэтами из кожи и металла, олицетворяющими испытание и силу, — что перекликается с философией INNIKI на московском подиуме.​

Благодаря таким показам бренд работает сразу на двух фронтах: с одной стороны, он ответственно несёт в мир философию народа саха, с другой — демонстрирует, что северная мода способна говорить на глобальном языке, не теряя своего акцента.